Marcel CIOLACU: „Cine profită, de fapt, de panica indusă populației și firmelor românești?/ PIB-ul României a crescut cu 46% în doar 3 ani”

Fostul premier Marcel Ciolacu anunță într-o postare pe Facebook că în perioada mandatului său „PIB-ul României a crescut cu 46% în doar 3 ani.” De asemenea, Marcel Ciolacu mai spune că „Puterea de cumpărare a salariului minim și a pensiei medii a crescut cu 31%”. Fost șef al Guvernului aduce aceste precizări ca urmare a măsurilor fiscale luate și se întreabă „Frica de ”junk” – motiv pentru austeritate oarbă?! Cine profită, de fapt, de panica indusă populației și firmelor românești?”.

Marcel Ciolacu notează că a plătit prețul politic pentru greșelile sale. „Am făcut un pas în spate, convins că, după un an super-electoral, care s-a prelungit nepermis de mult, România are nevoie de noi lideri. Decidenți care, încărcați cu energie și credibilitate, să poată continua traiectoria de dezvoltare a țării. Aud, însă, tot mai des în ultima perioadă acuzații dure și teorii alarmiste despre așa-zisul ”dezastru economic” în care am lăsat România.”