Gândul de Vreme | Vești bune de la meteorologi, Crăciun cu zăpadă. ANM, pentru Gândul: „Lapoviță și ninsoare în aproape toate zonele țării”

Ne apropiem de Crăciun, iar meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) spun că temperaturile, la nivelul întregii țări, sunt mai mari decât ar fi normal în această perioadă a anului. Este ceață, în fiecare dimineață, în multe regiuni, dar precipitațiile lipsesc sau sunt foarte slabe.
În unele locuri apare și burnița sau se depune chiciură, iar Robert Manta, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, 22 decembrie 2025.
„Astăzi vom avea o zi destul de închisă, cu nori stratiformi și ceață în cea mai mare parte a țării.
Însă mai trebuie menționat și că, în apropierea Crăciunului, ne așteptăm să apară precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în aproape toate zonele țării”, a precizat Robert Manta, meteorolog de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, a burnițat la Târgu-Mureș, iar termometrele au arătat 1 grad Celsius.
În Moldova a fost ceață, iar la Suceava, Botoșani și Iași au fost 3 grade. Tot 3 grade Celsius s-au înregistrat și la Craiova, Oradea, Arad și Timișoara.
RECOMANDAREA AUTORULUI: