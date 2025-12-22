Gândul de Vreme | Vești bune de la meteorologi, Crăciun cu zăpadă. ANM, pentru Gândul: „Lapoviță și ninsoare în aproape toate zonele țării”

Ne apropiem de Crăciun, iar meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) spun că temperaturile, la nivelul întregii țări, sunt mai mari decât ar fi normal în această perioadă a anului. Este ceață, în fiecare dimineață, în multe regiuni, dar precipitațiile lipsesc sau sunt foarte slabe.

În unele locuri apare și burnița sau se depune chiciură, iar Robert Manta, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, 22 decembrie 2025.

„Astăzi vom avea o zi destul de închisă, cu nori stratiformi și ceață în cea mai mare parte a țării.

Doar zona de munte și poate de deal va avea parte și de momente însorite, iar temperaturile rămân ușor peste cele normale și vor avea valori cuprinse între 2 grade în zona Moldovei și 7-8 grade în zona de sud a Banatului.

Pe de altă parte, trecător va apărea și burnița, iar săptămâna continuă cu aceeași vreme.

Însă mai trebuie menționat și că, în apropierea Crăciunului, ne așteptăm să apară precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în aproape toate zonele țării”, a precizat Robert Manta, meteorolog de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din România, la ora 07:00, potrivit ANM

În această dimineață, la ora 07:00, a burnițat la Târgu-Mureș, iar termometrele au arătat 1 grad Celsius.

La București au fost 2 grade și aer cețos, aceeași temperatură fiind înregistrată și la Călărași, Buzău și Focșani.

Au fost minus 2 grade la Sibiu și minus 1 grad la Brașov.

Cea mai ridicată temperatură, la aceeași oră, a fost înregistrată la Baia Mare și la Iezer – 5 grade.

La Sulina au fost 2 grade, la Constanța termometrele au arătat 1 grad Celsius.

În Moldova a fost ceață, iar la Suceava, Botoșani și Iași au fost 3 grade. Tot 3 grade Celsius s-au înregistrat și la Craiova, Oradea, Arad și Timișoara.

