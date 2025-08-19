Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate

Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a declarat la Aleph News, despre dosarul SRI că „DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate”.

Întrebat despre dosarul lui Florian Coldea, Voineag a declarat că: „A fost o cauză greu de investigat din punctul nostru de vedere. Noi am încercat să fim cât se poate de obiectivi în ceea ce facem. Problema a fost dincolo de încărcătura emoțională, am încercat să înțelegem dacă exista consultanță și ce făcea el. Nu am înțeles de ce consultanța se făcea de foarte mulți inculpați din dosar cu trimitere în judecată. Asta nu am putut să decelăm. A fost un dosar care a trecut și prin filtrul meu de legalitate, pentru că am fost ierarhic superior. Mărturisesc că este o trimitere în judecată extrem de importantă din punctul meu. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate”.

Voineag a mai declarat că nu a fost vorba despre temere în acest dosar însă a fost un dosar care a creat foarte multă rumoare în interior și a existat o anumită reticență a oamenilor chiar în a vorbi dincolo de o serie de martori care au fost audiați și care au dat anumite declarații și vor fi avute în vedere în fața unui judecător.