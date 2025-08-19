Prima pagină » Știri » Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate

Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate

19 aug. 2025, 22:58, Știri
Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate

Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a declarat la Aleph News, despre dosarul SRI că „DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate”.

Întrebat despre dosarul lui Florian Coldea, Voineag a declarat că: „A fost o cauză greu de investigat din punctul nostru de vedere. Noi am încercat să fim cât se poate de obiectivi în ceea ce facem. Problema a fost dincolo de încărcătura emoțională, am încercat să înțelegem dacă exista consultanță și ce făcea el. Nu am înțeles de ce consultanța se făcea de foarte mulți inculpați din dosar cu trimitere în judecată. Asta nu am putut să decelăm. A fost un dosar care a trecut și prin filtrul meu de legalitate, pentru că am fost ierarhic superior. Mărturisesc că este o trimitere în judecată extrem de importantă din punctul meu. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate”.

Voineag a mai declarat că nu a fost vorba despre temere în acest dosar însă a fost un dosar care a creat foarte multă rumoare în interior și a existat o anumită reticență a oamenilor chiar în a vorbi dincolo de o serie de martori care au fost audiați și care au dat anumite declarații și vor fi avute în vedere în fața unui judecător.

„Au fost chestiuni sensibile și delicate și ne-am dorit să dăm dovadă de profesionalismul maxim în ceea ce privește acuzația în materia penală”, a mai spus procurorul șef al DNA, care a mai menționat că: „De la momentul în care consultanța s-a transformat în trafic de influență nu am mai dat niciun pas înapoi”.

Citește și

JUSTIȚIE Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
23:16
Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
JUSTIȚIE Procurorul șef al DNA: Când spui justiție și bani, creezi deja o imagine greșită. Trebuie să ne raportăm și la ce se întâmpla în țările dezvoltate
22:34
Procurorul șef al DNA: Când spui justiție și bani, creezi deja o imagine greșită. Trebuie să ne raportăm și la ce se întâmpla în țările dezvoltate
ENERGIE Ministerul Energiei anunță încetarea situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină, instituită pe 28 iulie
21:36
Ministerul Energiei anunță încetarea situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină, instituită pe 28 iulie
FINANCIAR Pensiile private: Sindicatele și patronatele fac front comun împotriva dublei impozitări
21:28
Pensiile private: Sindicatele și patronatele fac front comun împotriva dublei impozitări
FINANCIAR Nazare ne explică, DIN NOU, de ce trebuie redus deficitul: Este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid
21:05
Nazare ne explică, DIN NOU, de ce trebuie redus deficitul: Este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid
EDUCAȚIE Ministrul Educației i-a sugerat unui student să-și ia un job part-time
20:46
Ministrul Educației i-a sugerat unui student să-și ia un job part-time
Mediafax
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și Trump, unde Rusia și SUA au încălcat anterior un pact semnat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Mediafax
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
O femeie a fost ucisă cu sânge rece de partenerul ei, în Constanța. Bărbatul a înjunghiat-o în propria lor locuință
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
România pune piciorul în prag. Ungaria a primit interzis. Maghiarii au rămas cu ochii în soare
Evz.ro
Stațiunea fantomă din România renaște datorită milioanelor de euro pompate
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Inteligența artificială riscă să accentueze rasismul și sexismul, avertizează specialiștii
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Războiul din Ucraina a împins Rusia spre ASIA. Asta nu le convine nici Statelor Unite, nici Rusiei”
23:30
Adrian Severin: „Războiul din Ucraina a împins Rusia spre ASIA. Asta nu le convine nici Statelor Unite, nici Rusiei”
BIOLOGIE Fosile vechi de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de umanoizi, au stabilit cercetătorii
23:13
Fosile vechi de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de umanoizi, au stabilit cercetătorii
VIDEO Adrian Severin: „Ar fi trebuit să trimitem urgent un mesager la Washington și la Moscova pentru securitatea României”
23:00
Adrian Severin: „Ar fi trebuit să trimitem urgent un mesager la Washington și la Moscova pentru securitatea României”
DECES Un deputat finlandez s-a SINUCIS chiar în clădirea Parlamentului, la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit că are unele probleme de sănătate
22:55
Un deputat finlandez s-a SINUCIS chiar în clădirea Parlamentului, la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit că are unele probleme de sănătate
TURISM Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
22:43
Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
VIDEO Adrian Severin: „România a avut întotdeauna o politică externă bazată pe frica de ruși și de unguri. Orice politică bazată pe frică este una proastă”
22:35
Adrian Severin: „România a avut întotdeauna o politică externă bazată pe frica de ruși și de unguri. Orice politică bazată pe frică este una proastă”