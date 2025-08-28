Prima pagină » Știri » Mesajul EMOȚIONANT al Laviniei, pacienta de la Floreasca, după ce a aflat că ministerul Sănătății îi va plăti costurile tratamentului

Cristina Corpaci
29 aug. 2025, 00:01, Știri
Lavinia, pacienta cu arsuri grave care a contractat o ciupercă extrem de periculoasă  în timp ce era internată la Centrul de Arși de la „Floreasca”, se află în continuare într-un spital din Belgia, iar sora ei, Alina, a dezvăluit joi seară că Ministerul Sănătății „va prelua costurile aferente tratamentului” și i-a mulțumit ministrului Alexandru Rogobete.

Într-un mesaj pe pagina de Facebook a ministerului, sora pacientei a transmis că: „În ultimele zile am auzit des personalul medical al spitalului belgian folosind cuvântul miracol, atunci când descriu situația medicală a Laviniei. Speranța noastră, la care nu am renunțat vreodată, a devenit acum mai mare și mai puternică decât frica”.

Ministerul Sănătății a decis să contribuie la tratamentul Laviniei.

„Sunteți mii, mii de oameni care ne-ați sprijinit cu donații, distribuiri, gânduri bune, rugăciuni.
Vă mulțumim pentru dragoste – așa o simțim, dragoste trimisă nouă de acasă! Cu câteva ore în urmă am fost informate ca Ministerul Sănătăţii – România se alătură nouă în lupta pentru viața și viitorul Laviniei. Ministerul o va sprijini pe Lavinia și va prelua costurile aferente tratamentului ei. Vă vom ține la curent cu tot ce urmează, se mai arată în mesaj.


Pacienta și familia sa au transmis mulțumiri și lui Alexandru Rogobete „pentru că a ascultat povestea noastră, pentru încrederea pe care ne-a acordat-o. Pentru că a verificat situația de la spitalul Floreasca și nu s-a lăsat intimidat, deși știm că unele adevăruri nu sunt ușor de scos la iveală. Pentru că a dispus măsurile necesare pentru restaurarea legislației mutilate. Și pentru că nu și-a uitat promisiunea de a căuta soluții și a demarat procedurile legale în vederea preluării cheltuielilor aferente tratamentului Laviniei”.

„Domnule ministru, vă suntem recunoscătoare pentru toate demersurile făcute, dar, mai ales, pentru empatie. Și pentru că acum avem speranța că există un început de schimbare, atât de necesar, pentru toți pacienții români. Familia noastră poate privi cu mai multă speranță și încredere spre viitorul Laviniei”,se mai arată în mesajl transmis pe pagina de Facebook a ministerului.

Vineri va urma o nouă intervenție chirugicală.


„Azi Lavinia a plâns și a râs în același timp. Azi am plâns amândouă și de bucurie. Azi doare mai puțin. Pentru toate acestea, vă mulțumim! Mâine urmează o nouă intervenție”, mai precizează sursa citată.

