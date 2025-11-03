Prima pagină » Știri » Mesajul lui George Simion la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu: „Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai sistemului”

Mesajul lui George Simion la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu: „Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai sistemului"

03 nov. 2025, 20:42
Liderul AUR, George Simion, a transmis, luni seara, în cadrul unei declarații de presă că o susține pe Anca Alexandrescu la primăria Capitalei. „Alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote care sunt, în acest moment, înșirate la Primăria Municipiului București, dar și la nivelul statului român, este doamna Anca Alexandrescu”, a spus Simion.

Liderul AUR a anunțat în primul rând că partidul pe care îl conduce este favorit în preferințele românilor.

„Vreau să menționez anumite lucruri pentru românii care au votat la prezidențiale, parlamentare și europarlamentare și care, pe bună dreptate, nu mai au încredere în procesul electoral și democratic din România. AUR este prima în preferințele românilor, iar în alegerea pe care am făcut-o pentru București, Buzău și celelalte localități a trebuit să dăm dovadă de responsabilitate față de mișcarea pe care o reprezentăm și pe care o conducem din punct de vedere politic, cea suveranistă”, a spus Simion.

Alegerea Ancăi Alexandrescu s-a datorat faptul că jurnalista are un scor bun în majoritatea sondajelor

Simion a declarat că deși sunt în interiorul AUR oameni capabili, care s-ar fi achitat cu brio de sarcina unei candidaturi, „am preferat să renunțăm la alegerea unui membru AUR pentru cel mai bine clasat om din zona AUR, conservatoare și patriotică. Este un sacrificiu, este un lucru pe care l-am făcut și în decembrie, cu ocazia celui de-al doilea tur de scrutin anulat. Avem o responsabilitate față de mișcarea suveranistă, iar mai presus de asta avem o responsabilitate față de poporul român”.

Liderul AUR a mai transmis că bucureștenii au de ales la alegerile din București între trei candidați ai guvernului.

„Actuala guvernare, care a anulat alegerile, și-a pus trei candidați – trei fațete diferite ale sistemului. Nu neg, pot să fiu trădat, dar niciodată nu voi fi trădător, nici măcar prin greșeală. De aceea, alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote care sunt, în acest moment, înșirate la Primăria Municipiului București, dar și la nivelul statului român, este doamna Anca Alexandrescu.”

 

