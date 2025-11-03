Prima pagină » Actualitate » E oficial! Anca Alexandrescu este candidatul AUR pentru Primăria Generală a Capitalei

E oficial! Anca Alexandrescu este candidatul AUR pentru Primăria Generală a Capitalei

03 nov. 2025, 20:08, Actualitate
Conducerea AUR a decis în această seară că jurnalista Anca Alexandrescu va fi candidatul oficial al partidului în cursa pentru Primăria Capitalei.

UPDATE, ORA 20.25

Anca Alexandrescu, principalele declarații:

  • Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, în statul paralel. Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc.
  • Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru votul în unanimitate, tuturor specialiștilor din AUR, care au scris programul într-un timp foarte scurt. Sunt foarte mulți deranjați de candidatura mea, e o tulburare la nivelul partidelor pentru că vrem să facem ceea ce își dorește domnul Călin Georgescu: să distrugem sistemul.
  • Va trebui să nu mai stați în fața TV-ului și să faceți ceva pentru a schimba sistemul. Asta facem noi astăzi prin această candidatură: voi fi trup și suflet și 100% vom pune Bucureștiul pe primul loc. Astăzi este pe primul loc la cele mai rele lucruri. USR-ul s-a pesedizat, PSD-ul s-a userizat.
  • Nu voi avea afișe uriașe, voi vorbi cu oamenii. Voi fi în stradă alături de bucureșteni începând din această săptămână si vom învinge, sunt sigură!

UPDATE, ORA 20.20

George Simion, principalele declarații:

  • AUR este prima în preferințele românilor și în alegerea pe care am făcut-o pentru București a trebuit să dăm dovadă de responsabilitate. 
  • Cu toate că avem în interiorul Alianței oameni capabili, am preferat să renunțăm noi la un membru AUR pentru cel mai bine clasat candidat din zona noastră. Este un sacrificiu, este un lucru pe care l-am făcut și în decembrie, și proteste față de anularea alegerilor. 
  • Avem o responsabilitate față de mișcarea suveranistă, dar avem o responsabilitate față de poporul român. Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai Guvernului. Toți sunt sub diferite fațete ai sistemului. 
  • Nu neg pot să fiu trădat, dar niciodată nu pot să fiu trădător, nici măcar prin greșeală. 
  • Alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote care sunt, în acest moment, înșirate la Primăria Municipiului București, dar și la nivelul statului român, este doamna Anca Alexandrescu.
  • 99% răspunsuri de pe rețelele sociale au fost pentru susținerea Ancăi Alexandrescu.

„Eu sunt Anca! Și voi pune Bucureștiul pe primul loc”. Așa și-a început zilele trecute campania candidata independentă. Tot atunci, jurnalista și-a lansat și primul clip electoral. 

Atât senatorul AUR Petrișor Peiu cât și prim vicepreședintele partidului Marius Lulea, au spus inițiat că în calculul candidaturilor AUR au fost și alte variante, dar în final partidul a optat pentru Anca Alexandrescu.

Zilele trecute Anca Alexandrescu a anunțat că este susținută oficial în cursa pentru București și de președintele AUR, George Simion și de partidul AUR. Vedeta tv mai este susținută și de PNȚCD, reprezentat de Aurelian Pavelescu.

