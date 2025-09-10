Mihai Fifor, reproșuri la adresa lui Nicușor Dan: Fără proiect de țară, România se conduce prin improvizații și decizii de moment

„Mărturisesc că astăzi am crezut că nu aud bine, că poate nu am fost eu atent. Dar, nu, am auzit bine. Președintele Nicușor Dan ne spune, senin, că România nu are un proiect de țară”, a declarat deputatul PSD și fostul ministru al Apărării Mihai Fifor.

Deputatul PSD se arată contrariat într-o postare pe Facebook cu privire la lipsa de strategie a lui Nicușor Dan, și cu apropouri și la premier. „În timp ce românii sunt bulversați de „reformele” cu barda ale lui Ilie Bolojan, iar Rusia provoacă NATO și UE tot mai mult în fiecare zi, președintele recunoaște cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcție, fără viziune. Întrebarea e simplă: când a candidat, nu a avut un proiect de țară? Ce le-a spus atunci românilor – că vom merge din inerție, la voia întâmplării?”

„Un proiect de țară nu e un moft și nici un slogan electoral. Este fundamentul care dă coerență politicii externe și de apărare, care fixează prioritățile economice și sociale, care inspiră încredere investitorilor și oferă predictibilitate cetățenilor. Este acel angajament național care arată cum sprijinim natalitatea, educația și sănătatea, cum modernizăm infrastructura și cum protejăm generațiile viitoare”, a mai spus Dan.

Mihai Fifor atrage atenția că „fără proiect de țară, România se conduce prin improvizații și decizii de moment, prin „reforme” brutale, fără direcție și fără coerență. Exact ca o corabie prinsă în furtună, dar fără hartă și fără busolă”.