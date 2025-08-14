Prima pagină » Știri » Ministerul Justiției propune modificări ale legii Insolvenței, incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale

Ministerul Justiției propune modificări ale legii Insolvenței, incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale

14 aug. 2025, 18:56, Știri
Ministerul Justiției propune modificări ale legii Insolvenței, incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale

Ministerul Justiției a anunțat, joi, că a elaborat, în colaborare cu Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), un set de propuneri de modificare a Legii insolvenței care vor fi incluse în al doilea pachet de reforme, aflat în curs de finalizare.

Ministerul Justiției anunță într-un comunicat că,  în colaborare cu Ministerul Finanțelor și cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, a elaborat un set de propuneri de modificare a Legii insolvenței nr. 85/2014, pentru a fi incluse în pachetul al doilea de reforme, care va fi definitivat în perioada următoare.

„În Planul Bugetar-Structural Național pe termen mediu 2025-2031, în cadrul reformei administrării sistemului de impozite și taxe, este prevăzută măsura „actualizării legislației specifice insolvenței, având ca obiectiv reducerea gap-ului de TVA, prin crearea cadrului legal de atragere a răspunderii pentru administratorii legali care, prin modul de administrare, introduc în mod voit în insolvență IMM–urile care datorează impozite și taxe și apoi în faliment IMM-urile care au raportul dintre datorii față de buget și activul total mai mari de 50%”, mai menționează Ministerul.

În proiectul de lege care va fi promovat în perioada imediat următoare sunt propuse soluții pentru atingerea obiectivelor stabilite în Planul Bugetar-Structural Național:

1. Consolidarea regimului răspunderii administratorilor pentru aducerea societății în stare de insolvență.

În acest scop, sunt propuse:
– cerințe mai stricte de elaborare a raportului de evaluare a stării debitorului şi a cauzelor ce au condus la insolvență, pentru a facilita creditorilor, inclusiv creditorului fiscal, fundamentarea şi declanșarea acțiunii în răspundere a administratorilor;
– acțiunea în răspundere nu mai vizează doar administratorii formali, ci şi administratorii de facto (care impun decizia financiară şi operațională a societății);
– interdicția de a fonda societăți pe o perioadă de 5 ani, ca efect al hotărârii de atragere a răspunderii, interdicție care se înregistrează în Registrul Comerțului, informația fiind astfel accesibilă publicului;
– extinderea interdicției ocupării funcției de administrare/conducere și la administratorul de facto;
– administratorul și administratorul de facto împotriva cărora s-a introdus o acțiune în atragerea răspunderii nu pot avea calitatea de administrator special;
– reglementarea unui caz distinct de atragere a răspunderii: vânzarea bunurilor ca ansamblu independent către afiliați în frauda creditorilor;
– instituirea unei prezumții potrivit căreia nedepunerea situațiilor financiare şi a declarațiilor fiscale prezumă, până la proba contrară, neținerea, conform legii, a contabilității.

2. Creșterea gradului de recuperare a impozitelor și taxelor ce revin societăților aflate în insolvență, prin asigurarea unui nivel mai înalt de transparență a procedurii în raport cu creditorii, cu scopul de a facilita exercitarea remediilor procesuale împotriva practicilor de manipulare a votului și a tendințelor de tergiversare a procedurii.

În acest scop, sunt propuse:
– instituirea obligaţiei debitorului/administratorului judiciar de a prezenta motivele temeinice şi circumstanţele exceptionale ce pot justifica prioritizarea plăţii anumitor creanţe curente, ca excepție de la principiul plăţii creanțelor curente, potrivit scadentei;
– notificarea creditorului fiscal în legătură cu intenția de deschidere a procedurii se va face de către debitor cu 15 zile înainte de depunerea cererii;
– comunicarea electronică a rapoartelor și planului de reorganizare către toți creditorii care solicită;
– rapoarte actualizate mai detaliate ale administratorului judiciar/lichidatorului judiciar;
– includerea de informații suplimentare în tabelul creanțelor;
– clarificarea obligațiilor administratorului concordatar în elaborarea listei creanțelor în concordat;
– definirea conceptului de afiliat (persoane strâns legate de debitor), în sensul Legii insolvenței;
– număr limitat de creditori afiliați în comitetul creditorilor (1/7).

3. Reducerea duratei procedurii insolvenței, prin măsuri concrete, cu efect imediat.

În acest scop, sunt propuse:
– verificarea periodică de către administratorul judiciar a stării financiare a debitorului, pentru a propune, de îndată, dacă este cazul, intrarea în faliment, în perioada de observație sau pe durata executării planului;
– valorificarea bunurilor prin licitație publică, potrivit Codului de procedură civilă, dacă vânzarea, potrivit regulamentului de vânzare stabilit de creditori, nu conduce la vânzarea bunului într-un termen determinat;
– închiderea procedurii insolvenței odată cu constatarea de către judecătorul-sindic a îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată asumate prin planul confirmat, chiar dacă există una sau mai multe creanțe curente, care nu sunt certe, în cazul în care cuantumul cumulat al acestora nu este de natură a determina o stare de dificultate financiară sau de a genera iminența insolvenței ori de a afecta viabilitatea întreprinderii debitorului (caz în care dosarele asociate sunt trimise spre soluționare instanței competente, potrivit dreptului comun);
– dezvoltarea și operaționalizarea în regim prioritar a unei platforme informatice pentru desemnarea aleatorie a administratorului /lichidatorului judiciar de către judecătorul-sindic;
– completarea atribuțiilor practicienilor în insolvență, pentru a încuraja închiderea rapidă și cât mai eficientă a procedurilor de insolvență.

Citește și

SĂNĂTATE CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
19:17
CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
ECONOMIE Radu Miruță ANUNȚĂ că ministerul său a rămas fără bani de salarii pentru lunile august și decembrie
18:33
Radu Miruță ANUNȚĂ că ministerul său a rămas fără bani de salarii pentru lunile august și decembrie
ACTUALITATE Rugină și mizerie, păstrate la rece, în niște magazine din Caraș Severin/Comisar ANPC: „E boală curată aici!”
18:16
Rugină și mizerie, păstrate la rece, în niște magazine din Caraș Severin/Comisar ANPC: „E boală curată aici!”
ACTUALITATE Iohannis, notificat de ANAF că are de plată o DATORIE de aproape 1 milion de euro
18:10
Iohannis, notificat de ANAF că are de plată o DATORIE de aproape 1 milion de euro
POLITICĂ Ministrul Economiei ANUNȚĂ că nu mai are bani de salarii: „Au fost alocați pentru proiecte care au ajuns la DNA”
00:13
Ministrul Economiei ANUNȚĂ că nu mai are bani de salarii: „Au fost alocați pentru proiecte care au ajuns la DNA”
SĂNĂTATE Ministrul Rogobete vrea „reforme curajoase” în Sănătate : Nu vorbim despre austeritate, ci despre o reașezare a resurselor
23:53
Ministrul Rogobete vrea „reforme curajoase” în Sănătate : Nu vorbim despre austeritate, ci despre o reașezare a resurselor
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Iepurii care i-au speriat pe cercetători! De ce au excrescențe pe cap sub formă de coarne
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Evz.ro
Căderea Danei Marijuana. De la succes la droguri, sărăcie și închisoare
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Oasele dintr-o peșteră din Norvegia dezvăluie soarta animalelor din Era Glaciară