Ministrul Educației ANUNȚĂ că luni începe școala

Ministerul Educației, Daniel David, a transmis joi seara, la Digi 24, că școala începe luni. „Esența unui profesor, când are un copil în fața școlii, îl cheamă în clasă”.

„Am văzut discuțiile în spațiul public, așa cum am spus de fiecare dată, indiferent de discuții, esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, că este mai mulțumit sau mai nemulțumit de ceea ce se întâmplă, când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă. Asta este, ca să spun așa, dincolo de aspectul legal. Este o chestie de morală”, a spus Daniel David, joi seara, la Digi24.

Ministerul Educației spune că profesorii nu pot să stea în cancelarie și să lase elevii singuri.