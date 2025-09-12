Prima pagină » Știri » Ministrul Educației: „Mă voi prezenta la moțiune. Eu nu merg liniștit în Parlament”

Ministrul Educației: „Mă voi prezenta la moțiune. Eu nu merg liniștit în Parlament”

Cristina Corpaci
12 sept. 2025, 20:19, Știri
Ministrul Educației:

Daniel David, ministrul Educației, a declarat vineri seara, la B1 TV, despre moțiunea depusă de AUR în Parlament, care va fi votată luni, că: „Este o procedură democratică” și va fi prezent pentru a da explicații. 

Întrebat despre ziua de luni, când va fi dezbătută și votată moțiunea împotriva sa, Daniel David a declarat la B1 TV, că: „Moțiunea AUR este un demers democratic, este o moțiune simplă, mă voi prezenta la moțiune”. 

„Este o procedură democratică, mi-ar plăcea că putem genera discuții si apoi în funcție de rezultat să câștige educația.Eu nu merg liniștit în Parlament. Nu ai cum să fii liniștit, este o situație de criză, educația este afectată”. 

Ministrul David a mai declarat că în momentul de față „este o situație de criză în care dacă nu luăm măsuri nu vom mai avea bani de salarii și burse”.

Moțiunea depusă de AUR

Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă, miercuri, că a depus, în Senatul României, o moţiune simplă la adresa ministrului Educaţiei, Daniel David, pe care-l acuză că a supus Educaţia ”unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”. Dezbaterea şi votul vor avea loc luni.

”Educaţia României este pusă pe butuci din cauza deciziilor aberante luate prin angajarea răspunderii, fără dezbateri şi vot democratic. În loc să apere viitorul copiilor şi demnitatea profesorilor, ministrul Educaţiei a ales minciuna, austeritatea şi distrugerea şcolii româneşti. Îl aşteptăm pe Daniel David să vină în Parlament şi să dea explicaţii în faţa întregii ţări”, a transmis, miercuri, AUR, într-un comunicat de presă.

”Sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor. Legea nr. 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice”, arată AUR în textul moţiunii.

AUR precizează că majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore/săptămână, fără o creştere salarială corespunzătoare, ”reduce drastic timpul disponibil pentru pregătirea orelor, corectarea testelor, relaţia cu părinţii şi formarea profesională”.

”Această măsură forţează profesori titulari să preia ore în mai multe şcoli, unii ajungând să presteze chiar şi în şapte unităţi diferite, făcând naveta pe distanţe lungi din banii proprii. Cine le decontează aceste cheltuieli?”, mai arată AUR în textul moţiunii.

Citește și

EXTERNE Dronele rusești din Polonia. Ambasadorul Rusiei la București, chemat la raport la MAE
23:52
Dronele rusești din Polonia. Ambasadorul Rusiei la București, chemat la raport la MAE
EXTERNE Charlie Kirk se întoarce acasă. Cum este TRANSPORTAT sicriul celui mai iubit activist republican. Trump l-a decorat post-mortem
22:55
Charlie Kirk se întoarce acasă. Cum este TRANSPORTAT sicriul celui mai iubit activist republican. Trump l-a decorat post-mortem
ACTUALITATE Guvernul achiziționează un avion FRONTEX care costă 164 milioane lei. Predoiu: Nu este un simplu avion de supraveghere vizuală
22:42
Guvernul achiziționează un avion FRONTEX care costă 164 milioane lei. Predoiu: Nu este un simplu avion de supraveghere vizuală
JUSTIȚIE Decizie controversată. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
22:16
Decizie controversată. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete: Sunt pentru plata gărzilor de performanță/ Este înțeles greșit, medicilor nu li se cere să aducă pacienți
22:05
Alexandru Rogobete: Sunt pentru plata gărzilor de performanță/ Este înțeles greșit, medicilor nu li se cere să aducă pacienți
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță desfacerea contractelor de muncă pentru medicii care nu își respectă programul de lucru în spitalele de stat
21:26
Alexandru Rogobete anunță desfacerea contractelor de muncă pentru medicii care nu își respectă programul de lucru în spitalele de stat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis. 'Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse...
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Evz.ro
Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska, o tânără din Ucraina, în văzul tuturor, în metrou! Acesta suferea de probleme psihice
RadioImpuls
Roxana Blagu suferă în tăcere de aproape 13 ani! Vedeta încearcă în zadar să-și recupereze fiica: „Și dacă am speranțe, timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi”. Cele două au rupt orice legătură după ce artista s-a despărțit de tatăl Oanei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Asteroidul Ryugu sfidează încă o dată așteptările astronomilor
EXTERNE În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
20:15
În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
VIDEO Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut
19:39
Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut
VIDEO NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”
19:23
NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”
EXTERNE Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală
19:19
Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală
SPORT Mirel Rădoi îi ia apărarea lui Mircea Lucescu: „Nu avem alți 23 de jucători cu care să îi înlocuiești”
19:18
Mirel Rădoi îi ia apărarea lui Mircea Lucescu: „Nu avem alți 23 de jucători cu care să îi înlocuiești”
ENERGIE Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA
18:50
Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA