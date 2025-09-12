Ministrul Educației: „Mă voi prezenta la moțiune. Eu nu merg liniștit în Parlament”

Daniel David, ministrul Educației, a declarat vineri seara, la B1 TV, despre moțiunea depusă de AUR în Parlament, care va fi votată luni, că: „Este o procedură democratică” și va fi prezent pentru a da explicații.

Întrebat despre ziua de luni, când va fi dezbătută și votată moțiunea împotriva sa, Daniel David a declarat la B1 TV, că: „Moțiunea AUR este un demers democratic, este o moțiune simplă, mă voi prezenta la moțiune”.

„Este o procedură democratică, mi-ar plăcea că putem genera discuții si apoi în funcție de rezultat să câștige educația. … Eu nu merg liniștit în Parlament. Nu ai cum să fii liniștit, este o situație de criză, educația este afectată”.

Ministrul David a mai declarat că în momentul de față „este o situație de criză în care dacă nu luăm măsuri nu vom mai avea bani de salarii și burse”.

Moțiunea depusă de AUR

Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă, miercuri, că a depus, în Senatul României, o moţiune simplă la adresa ministrului Educaţiei, Daniel David, pe care-l acuză că a supus Educaţia ”unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”. Dezbaterea şi votul vor avea loc luni.

”Educaţia României este pusă pe butuci din cauza deciziilor aberante luate prin angajarea răspunderii, fără dezbateri şi vot democratic. În loc să apere viitorul copiilor şi demnitatea profesorilor, ministrul Educaţiei a ales minciuna, austeritatea şi distrugerea şcolii româneşti. Îl aşteptăm pe Daniel David să vină în Parlament şi să dea explicaţii în faţa întregii ţări”, a transmis, miercuri, AUR, într-un comunicat de presă.

”Sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor. Legea nr. 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice”, arată AUR în textul moţiunii.

AUR precizează că majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore/săptămână, fără o creştere salarială corespunzătoare, ”reduce drastic timpul disponibil pentru pregătirea orelor, corectarea testelor, relaţia cu părinţii şi formarea profesională”.