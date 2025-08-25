Prima pagină » Știri » Ministrul Educației se așteaptă la un boicot al dascălilor la începutul anului școlar

25 aug. 2025, 22:06, Știri
Ministrul Educației se așteaptă la un boicot al dascălilor la începutul anului școlar

Daniel David a explicat la Antena3CNN că a încercat să transmită cadrelor didactice nemulțumite de măsurile fiscale că situația este temporară. Ministrul spune că se așteaptă inclusiv la un boicot chiar pe 8 septembrie. 

Ministrul admite că noul an școlar va începe „pe fond de nemulțumire”, însă susține că acesta poate fi momentul pentru a construi planuri pe termen mediu și lung: „

„Trebuie să fim siguri că în legea salarizării unitare politicul își onorează promisiunea pentru educație. Educația are nevoie de bani, dar și de folosirea lor mai eficientă – angajarea de specialiști, mai ales informaticieni, și un program național pentru dezvoltarea infrastructurii școlare, mai ales la grădinițe”, spune ministrul.

Daniel David spune că nu exclude ca nemulțumirile profesorilor să se traducă printr-un boicot în prima zi de școală:

„Nu știu magnitudinea, probabil vor fi segmente cu atitudini diferite, dar indiferent că va fi această imagine hibridă, din protestul lor trebuie înțeles că educația, după ce trece de criza fiscal-bugetară, va avea nevoie de sprijin și dezvoltare”.

