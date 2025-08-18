Ministrul Finanțelor: Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele-fantomǎ blochează piaţa

„Aproape o jumǎtate de milion de firme inactive azi, în România. Peste 120.000 dintre acestea au datorii de 3,5 miliarde lei, iar aproape 300.000 stau inactive de peste 5 ani. Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele – fantomǎ blochează piaţa şi creează competiţie neloială pentru antreprenorii care muncesc şi îşi plătesc taxele la zi”, a scris pe Facebook, ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare spune că pachetul 2 de mǎsuri, sunt propuse noi criterii pentru declararea inactivităţii unei firme.

„Este vorba despre lipsa unui cont bancar şi nedepunerea situaţiilor financiare anuale în termenul legal, precum şi limitarea perioadei în care o firmǎ poate sta inactivǎ (max. 1 an pentru inactivitate fiscală, max. 3 ani pentru cea voluntară). Măsura este în consultare publică şi vǎ invit sǎ transmiteţi feedbackul dvs: credeţi că este o propunere beneficǎ pentru a curǎţa piaţa de aceste fantome fiscale şi pentru creşterea disciplinei fiscale?”, a spune ministrul.

Nazare mai atrage atenția că „nu putem discuta la modul serios despre combaterea evaziunii fără să tratăm autentic situaţia firmelor inactive din România”.