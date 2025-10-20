Ministrul Muncii DECLARĂ că nu are ce să-și reproșeze. Premierul știa că avizul CSM a fost „doar” solicitat

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus luni seara, la Antena 3 CNN, că a transmis cancelariei premierului că avizul CSM a fost doar solicitat, însă nu s-a primit și decizia. „Ministerul Muncii nu are ce să-și reproșeze nicio secundă din punct de vedere al conduitei și al lucrurilor pe acest proiect și am văzut și din postarea premierului că nu e niciun reproș la adresa noastră”, a spus Manole.

Florin Manole a declarat că „pe tot parcursul procedurii instituționale referitoare la acest proiect am comunicat pas cu pas la fiecare dintre momente inclusiv la ora la punerea în transparență, la ora punerii în transparență, cu premierul și cu cancelaria„

Ministrul Muncii a mai declarat că a respectat procedura și „se vede și din faptul că am făcut două adrese. De ce am trimis de două ori. Și aici e o dilemă și trebuie clarificată, de ce am trimis de două ori, o dată spre consultare și apoi spre avizare. În al treilea rând, în ziua ședinței de Guvern de asumare am avut o comunicare onestă și colegială și cu Cancelaria, deși co-inițiatorii eram noi și Justiția. Am comunicat și cu Cancelaria căci era un proiect despre care premierul a vorbit de multe, de mare interes public și am vrut să fim siguri că nu este nicio sincopă, nicio greșeală”.

Ministrul Muncii a transmis avizul la CSM pe 22 august și era nevoie de 30 de zile pentru a aștepta răspunsul, însă asumarea în Parlament a fost 10 zile mai târziu, iar avizul consultativ al Magistraților nu a venit.

Florin Manole a spus că a transmis la Cancelarie faptul că avizul acesta a fost doar solicitat. „Despre discuțiile referitoare la constituționalitate au fost observații dinspre ministerul Justiției care are mai multe competențe pe domeniile acestea”.

„Ministerul Muncii nu are ce să-și reproșeze nicio secundă din punct de vedere al conduitei și al lucrurilor pe acest proiect și am văzut și din postarea premierului că nu e niciun reproș la adresa noastră. … Ministerul Justiției a comunicat la fel de consistent și de serios cu cancelaria pe acest proiect. Vă garantez, inclusiv din punct de vedere cantitativ”, mai spune Manole.

CCR: Guvernul trebuia să aștepte și să respecte avizul CSM

Așa cum Gândul a anunțat de aseară, Constituțională confirmă că proiectul de lege privind pensionarea magistraților pentru care a insistat Ilie Bolojan – NU a avut avizul CSM.

„De vreme ce Legea nr.305/2022 stabilește un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM, Guvernul, în calitate de inițiator al actului normativ criticat, are obligația de a îl respecta”, a anunțat CCR. Mai multe aici.