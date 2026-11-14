O navă a fost lovită de o dronă în apropierea localității Sfântu Gheorghe, în apele teritoriale ale României, arată surse Antena 3 CNN. Incidentul a avut loc vineri seară, la 6,8 mile marine nord-est de Sfântu Gheorghe.

Nava lovită este cargoul Larissa, transmite MApN. Impactul cu drona a fost raportat la ora 21,40.

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Comandantul navei a transmis autorităților navale de la Sulina că niciun marinar nu a fost rănit, impactul nefiind urmat de incendiu. Drona ar fi distrus doar macaraua de marfă a cargoului, relatează sursa citată. Larissa 1 se îndrepta spre rada portului Sulina, urmând să ajungă in Ucraina.

Ţintă aeriană detectată în zona Insulei Şerpilor

Tot sâmbătă dimineață, o țintă aeriană detectată în zona Insulei Şerpilor. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea. MApN: Două avioane F-16 au fost ridicate.

Potrivit unui comunicat de presă, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de est a judeţului Tulcea, iar la ora 4:45 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Ulterior, la ora 5:39, a fost transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 5:52, a mai precizat MApN.

Știrea în curs de actualizare.