Prima pagină » Știri » Navă cargo lovită de o dronă în apele teritoriale ale României. Ţintă aeriană detectată în zona Insulei Şerpilor

Navă cargo lovită de o dronă în apele teritoriale ale României. Ţintă aeriană detectată în zona Insulei Şerpilor

Navă cargo lovită de o dronă în apele teritoriale ale României. Ţintă aeriană detectată în zona Insulei Şerpilor
FOTO - Caracter ilustrativ
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O navă a fost lovită de o dronă în apropierea localității Sfântu Gheorghe, în apele teritoriale ale României, arată surse Antena 3 CNN. Incidentul a avut loc vineri seară, la 6,8 mile marine nord-est de Sfântu Gheorghe.

Nava lovită este cargoul Larissa, transmite MApN. Impactul cu drona a fost raportat la ora 21,40.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Comandantul navei a transmis autorităților navale de la Sulina că niciun marinar nu a fost rănit, impactul nefiind urmat de incendiu. Drona ar fi distrus doar macaraua de marfă a cargoului, relatează sursa citată. Larissa 1 se îndrepta spre rada portului Sulina, urmând să ajungă in Ucraina.

Ţintă aeriană detectată în zona Insulei Şerpilor

Tot sâmbătă dimineață, o țintă aeriană detectată în zona Insulei Şerpilor. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea. MApN: Două avioane F-16 au fost ridicate.

Insula Șerpilor / FOTO – Profimedia

Potrivit unui comunicat de presă, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de est a judeţului Tulcea, iar la ora 4:45 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Ulterior, la ora 5:39, a fost transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 5:52, a mai precizat MApN.

Știrea în curs de actualizare.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10Fiecare cu sateliții lui. Putin și Zelenski se luptă și în spațiu, cursă contra cronometru pentru autonomie strategică și independență tehnologică
10:00
Fiecare cu sateliții lui. Putin și Zelenski se luptă și în spațiu, cursă contra cronometru pentru autonomie strategică și independență tehnologică
CONTROVERSĂRețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. De la „independența Cataloniei” și „ieșirea Spaniei din UE” la o nouă „împărțire” a Germaniei între Est și Vest
09:00
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. De la „independența Cataloniei” și „ieșirea Spaniei din UE” la o nouă „împărțire” a Germaniei între Est și Vest
FLASH NEWSNicușor Dan, după discuțiile de la Dublin cu premierul albanez Edi Rama: Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României
14:55
Nicușor Dan, după discuțiile de la Dublin cu premierul albanez Edi Rama: Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României
SĂNĂTATECNAS a publicat forma actualizată a proiectului de modificare a Contractului-cadru. Sunt reglementate condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
14:08
CNAS a publicat forma actualizată a proiectului de modificare a Contractului-cadru. Sunt reglementate condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
REACȚIEMinistrul Finanțelor comentează ultimele date de la INS privind creșterea economică: „Semnale de revenire în trimestrul III”/„Bugetul pentru 2027 trebuie să consolideze această evoluție”
13:14
Ministrul Finanțelor comentează ultimele date de la INS privind creșterea economică: „Semnale de revenire în trimestrul III”/„Bugetul pentru 2027 trebuie să consolideze această evoluție”
ALERTĂMicrosoft, pană majoră la nivel global. Probleme de conectivitate la Outlook, Teams și alte servicii. Zeci de mii de utilizatori sunt afectați, inclusiv din România
11:21
Microsoft, pană majoră la nivel global. Probleme de conectivitate la Outlook, Teams și alte servicii. Zeci de mii de utilizatori sunt afectați, inclusiv din România
Mediafax
Victorie DEFINITIVĂ pentru România în dosarul Roșia Montană! Gabriel Resources PIERDE și ultima cale de atac
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Mediafax
HOLLYWOODUL, adus în România! Florian Munteanu pregătește o producție americană cu NUME MARI din industria filmului
Click
„Luptă cu celulele cancerigene!” Lidia Fecioru a dezvăluit leguma ieftină care are numeroase beneficii pentru organism
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Ce se întâmplă doctore
Răsturnare de situație în cazul morții Valentinei Tănăsie, tânăra găsită într-o valiză! Vlad Bălțățeanu a recunoscut ce i-a făcut iubitei sale: „Au fost câteva lovituri”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Descopera.ro
O planetă a dispărut în mod misterios de sub ochii astronomilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Copilul din Taung, prima dovadă solidă că oamenii își au originea în Africa, este și mai vechi decât se credea până acum
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
FLASH NEWSPolitico: De ce Europa nu poate desemna un singur negociator care să-l înfrunte pe Putin. Cine va reprezenta UE la discuțiile de pace
10:39
Politico: De ce Europa nu poate desemna un singur negociator care să-l înfrunte pe Putin. Cine va reprezenta UE la discuțiile de pace
METEONinsoare la munte, în mai multe zone din țară. Drumarii acționează pe Transfăgărășan
10:30
Ninsoare la munte, în mai multe zone din țară. Drumarii acționează pe Transfăgărășan
NEWS ALERTPrimii manifestanți AUR au ajuns în București. Jandarmii fac pregătiri intensive în zona mitingului
10:09
Primii manifestanți AUR au ajuns în București. Jandarmii fac pregătiri intensive în zona mitingului
BREAKING NEWSVictorie definitivă pentru România în dosarul Roșia Montană după 11 ani de procese. Scăpăm de despăgubirile de 6,5 miliarde de dolari
09:55
Victorie definitivă pentru România în dosarul Roșia Montană după 11 ani de procese. Scăpăm de despăgubirile de 6,5 miliarde de dolari
IT&CServiciile Microsoft, restabilite treptat după pana globală. Ce a generat incidentul de vineri, 13 noiembrie
09:25
Serviciile Microsoft, restabilite treptat după pana globală. Ce a generat incidentul de vineri, 13 noiembrie
FLASH NEWSUn fost ministru al lui Orban, anchetat într-un mega scandal de corupție în Ungaria: 19,5 milioane de dolari, găsiți îngropați în păduri
09:18
Un fost ministru al lui Orban, anchetat într-un mega scandal de corupție în Ungaria: 19,5 milioane de dolari, găsiți îngropați în păduri

Cele mai noi

Trimite acest link pe