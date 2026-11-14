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Primii manifestanți AUR au ajuns în București. Jandarmii fac pregătiri intensive în zona mitingului

Primii manifestanți AUR au ajuns în București. Jandarmii fac pregătiri intensive în zona mitingului
Primii manifestanți au ajuns la protestul organizat de AUR pe 14 noiembrie. Captură video Antena 3
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Primii manifestanți AUR au sosit deja la mitingul anunțat azi la Parcul Izvor din zona Palatului Parlamentului. Jandarmii au început să facă pregătiri intensive în zona protestului. 

Primii manifestanți au ajuns deja în Capitală cu autocarele. Momentan, aceștia stau în autobuze din cauza vremii nefavorabile. Forțele de ordine sunt mobilizate și montează garduri, din cauza riscului estimat de autorități ca fiind ridicat.

Mesajul lui Simion

Înainte de protest, liderul AUR, George Simion, a adus populiști europeni la București pentru a critica măsurile luate de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ‘dictatura’ care susține că există în România.

George Simion și Petrișor Peiu / Foto – Mediafax

Liderul AUR, George Simion, a postat sâmbătă dimineața un mesaj pe rețelele sociale, în care încearcă să-i încurajeze pe participanții la mitingul pro Georgescu, ce vor avea de înfruntat o vreme rea, cu precipitații și temperaturi scăzute.

„În ciuda celor care nu mai au încredere, o să răsară și soarele. La ora 13 ne adunăm aici, în fața Parlamentului, iar de la ora 14 pornește o manifestație foarte, foarte mare”, a spus Simion într-un clip video.

Primăria Capitalei a câștigat procesul privind neautorizarea protestului

Primăria Municipiului București a anunțat vineri că a câștigat, în primă instanță, procesul declanșat în urma deciziei de a nu aviza protestul AUR programat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor. Tribunalul București a respins cererea de chemare în judecată. Cu toate astea, protestatarii sunt așteptați în acest weekend în fața Palatului Parlamentului ca să îl susțină pe Călin Georgescu.

Decizia inițială a Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, de a nu permite desfășurarea protestului solicitat de 3 persoane fizice, a fost contestată rapid în instanță. Totuși, magistrații Tribunalului București au dat dreptate municipalității. Reprezentanții Primăriei au precizat că instanța a respins cererea de chemare în judecată formulată de organizatori, considerând-o neîntemeiată.

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