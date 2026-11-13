Microsoft, pană majoră la nivel global. Probleme de conectivitate la Outlook, Teams și alte servicii. Zeci de mii de utilizatori sunt afectați, inclusiv din România

Microsoft se luptă să remedieze o pană majoră la nivel global a serviciului său. Problema tehnică afectează zeci de mii de utilizatori. Servicii precum Teams, Outlook și software-ul de inteligență artificială Copilot de la Microsoft au fost afectate de „probleme de conectivitate”. Reprezentanții Microsoft au precizat că observă „rezultate pozitive” în eforturile de restabilire a serviciilor și că se grăbesc să remedieze problema, notează BBC.

Joi, rapoartele privind problemele legate de Outlook au atins un vârf – la nivel global – de aproape 140.000, în jurul orei 18:00 GMT, potrivit site-ului de monitorizare Downdetector.

Potrivit BBC, nu există nicio informație potivit căreia întreruperea serviciului a fost cauzată de un atac cibernetic.

Utilizatorii din România au semnalat dificultăți încă de joi seară. Vineri dimineață a fost înregistrat un nou val de raportări. Potrivit datelor Downdetector România, consultate de Economedia, vineri dimineață existau 342 de sesizări privind Outlook, 168 pentru Microsoft 365 și 39 pentru Teams.

Întreruperea afectează programele care fac parte din Microsoft 365

Întreruperea afectează programele care fac parte din Microsoft 365. Este un serviciu online popular în rândul companiilor. Le permite să utilizeze instrumente la locul de muncă precum Outlook, Teams și OneDrive.

Pentru organizațiile internaționale, platforma este esențială pentru conectarea și colaborarea cu instituții din întreaga lume.

Printre probleme se numără faptul că utilizatorii ar putea să nu poată vizualiza anumite fișiere sau detalii în aplicațiile lor de calendar, a declarat Microsoft. În Australia, ministrul de Interne Tony Burke a declarat că Microsoft a comparat incidentul cu pana CrowdStrike din 2024. Pana a blocat atunci activitatea unor aeroporturi, bănci și spitale. Companiile aeriene Air India și IndiGo au întâmpinat dificultăți cu serviciile de asistență prin e-mail. Au precizat că operațiunile de zbor nu au fost afectate. Probleme de conectare la instrumentele Microsoft 365 au raportat și companiile de inteligență artificială OpenAI și Anthropic. Microsoft: Mai multe servere „nu au fost disponibile în mod neașteptat” Platforma sa de inteligență artificială Copilot ar putea, de asemenea, să nu funcționeze corect. Mesageria și discuțiile online erau, în mare parte, funcționale, a transmis Microsoft.