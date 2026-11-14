Fiecare cu sateliții lui. Putin și Zelenski se luptă și în spațiu, cursă contra cronometru pentru autonomie strategică și independență tehnologică

În data de 9 noiembrie 2026, în Rada Supremă – parlamentul ucrainean – a fost propusă o lege care prevede înființarea Forțelor Spațiale ca o nouă ramură a Forțelor Armate ale Ucrainei. Ucraina dezvoltă și un sistem independent de comunicații prin satelit. La rândul său, Rusia își dezvoltă rețeaua de comunicații prin satelit Rassvet. A început să utilizeze sistemul pentru unele comunicații militare deasupra Ucrainei.

Proiectul prezentat în Rada Supremă include dezvoltarea unui sistem național de avertizare timpurie a rachetelor balistice. Totodată, se dorește implementarea unui sistem național de comunicații prin satelit pentru sectorul apărării.

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27 octombrie – compania ucraineană Himera a anunțat că primul său satelit de testare pentru rețeaua independentă de comunicații prin satelit din Ucraina, OBRIA NANO , a atins cu succes orbita prevăzută și a început operațiunile.

, a atins cu succes orbita prevăzută și a început operațiunile. Himera și producătorul danez de sateliți mici GomSpace au lansat satelitul prin misiunea de rideshare SpaceX Transporter-18, pe 1 octombrie notează The Jamestown Foundation

Dacă misiunea are succes, Ucraina intenționează să implementeze o rețea națională de comunicații prin satelit.

Precedent periculos. Perturbări în timpul operațiunilor militare critice din perioada 2022–2024

Stetman – o companie privată ucraineană – intenționează să creeze o rețea de sateliți de comunicații pe orbita joasă a Pământului. Rețeaua este parte a proiectului UaSat LEO. Primii 120 de sateliți sunt programați să fie lansați pe orbită în 2027.

Sistemul va fi format în cele din urmă din 360 de sateliți. Stetman va realiza proiectul în colaborare cu compania americană SpaceX.

Crearea unui sistem de comunicații suveran capătă o importanță deosebită, având în vedere recenta lipsă de fiabilitate a serviciilor Starlink/Starshield pentru AFU.

Conform declarațiilor făcute de Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier special al președintelui Ucrainei, viteza maximă a Starlink/Starshield a fost limitată la 160 km/h pe 14 octombrie.

Armata nu a fost avertizată cu privire la aceste schimbări, ceea ce a dus la perturbarea mai multor misiuni cu drone.

Beskrestnov susține că limita de viteză a fost legată de relațiile dintre Ucraina și SUA, mai degrabă decât a fost rezultatul unui accident sau al unei coincidențe.

Acest incident nu a fost prima întrerupere neașteptată a serviciului Starlink pentru AFU. Ucraina a remarcat perturbări anterioare în timpul operațiunilor militare critice din perioada 2022–2024.

Cum mută Rusia lui Putin

Rusia și-a intensificat eforturile de a dezvolta și implementa propriul sistem de comunicații prin satelit. Sistemul a fost numit „Rassvet”. Decizia a fost luată după ce SpaceX a început să dezactiveze terminalele Starlink neautorizate utilizate de armata rusă în februarie.

Rassvet nu operează încă la scară largă și se confruntă cu o serie de provocări tehnice, de fabricație și financiare.

Dacă există suficientă voință politică la Kremlin

Proiectul ar putea fi extins suficient pentru a efectua operațiuni eficiente de informații și pentru a lansa mai multe atacuri împotriva Ucrainei sau a viitorilor adversari ai Rusiei.

Rusia a lansat până în prezent peste 30 de sateliți Rassvet și îi folosește deja pentru comunicații militare deasupra Ucrainei.

Sateliții pot fi vulnerabili la impactul cinetic. Pe 19 octombrie, satelitul militar rus Kosmos-2612 s-a apropiat neobișnuit de mult de satelitul radar comercial ICEYE-X36. Datele de urmărire disponibile publicului au indicat o posibilă distanță de doar 26 de metri (85 de picioare).

ICEYE-X36 aparține companiei finlandeze ICEYE, care furnizează Ucrainei imagini satelitare pentru recunoaștere. Partea rusă nu a comentat oficial motivul apropierii.

Cel mai mare Centru de Comunicații Spațiale din Dubna, regiunea Moscova, a fost atacat de două ori

Kremlinul furnizează Iranului informații satelitare. Cooperarea și schimbul de expertiză în acest domeniu între Republica Populară Chineză (RPC) și Rusia sunt posibile, totodată. Ambele părți au declarat un parteneriat strâns în sectorul apărării, așa cum s-a afirmat după o întâlnire recentă dintre ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, și vicepreședintele Comisiei Militare Centrale a RPC, Zhang Shengmin, din 3 noiembrie.

Sancțiuni mai stricte și aplicarea acestora ar putea întârzia dezvoltarea programului de sateliți al Rusiei. Federația Rusă depinde încă de multe componente electronice fabricate de companii occidentale.

La nivel operațional și tactic, distrugerea infrastructurii utilizate pentru controlul navelor spațiale sau pentru recepționarea semnalelor de la acestea ar putea fi, de asemenea, eficientă.

AFU desfășoară în mod activ astfel de atacuri, iar cel mai mare Centru de Comunicații Spațiale din Dubna, regiunea Moscova, a fost atacat de două ori.

Ucraina a atacat instalații similare în regiunea Vladimir și Crimeea. În plus, Ucraina desfășoară în mod regulat atacuri împotriva antenelor și stațiilor de comunicații din toate sectoarele frontului.

Europa nu a rămas în expectativă

Europa se grăbește, de asemenea, să-și dezvolte propriile capacități militare în materie de sateliți.

Pe 27 octombrie, Agenția Spațială Europeană (ESA) a anunțat o comandă suplimentară cu Airbus pentru încă doi sateliți Galileo de a doua generație. Se urmărește îmbunătățirea preciziei și rezilienței sistemului european de navigație.

Thales Alenia Space a primit o comandă similară, aducând numărul total de sateliți contractați de a doua generație de la 12 la 16.

Finlanda a anunțat oficial lansarea Centrului său de Operațiuni Spațiale, sediul Forțelor Aeriene Finlandeze. Se așteaptă să devină pe deplin operațional la 1 ianuarie 2027.

Ministerul Apărării din Marea Britanie a semnat un contract de 20 de milioane de dolari cu Astroscale pentru a dezvolta satelitul militar LEDA. Este conceput pentru a detecta și contracara potențialele amenințări pe orbită.

Uniunea Europeană a finanțat un proiect francez similar, OSMOS X, în cadrul Fondului European de Apărare.

În conflictele moderne, datele satelitare sunt utilizate pentru recunoaștere, desemnarea țintelor pentru atacuri cinetice și evaluarea pagubelor provocate. Imaginile țintelor lovite joacă, de asemenea, un rol important în războiul informațional. Atât Rusia, cât și Ucraina folosesc imagini satelitare ale pagubelor pentru a-și contura narațiunile, se mai arată în analiza publicată de The Jamestown Foundation.

Sursa foto main Zelenski și Putin – Profimedia Images