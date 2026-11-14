Serviciile Microsoft, restabilite treptat după pana globală. Ce a generat incidentul de vineri, 13 noiembrie

După mai multe ore în care Outlook, Teams și Copilot nu au putut fi accesate, serviciile Microsoft încep să fie restabilite treptat în întreaga lume. Numeroase companii, instituții publice și utilizatori individuali nu au putut folosi aceste servicii vineri, 13 noiembrie, din cauza unei pene globale.

Între timp, Microsoft a dezvăluit și ce anume a dus la întreruperea serviciilor oferite clienților săi.

„A fost vorba de o problemă tehnică”

Gigantul IT din State a transmis că a fost identificat motivul pentru care Outlook, Teams și Copilot nu au putut fi accesate ore bune pe parcursul zilei de vineri. Astfel, printr-un mesaj publicat X, Microsoft a transmis că problema a fost una de natură tehnică. Mai mult, firma fondată de Bill Gates a precizat că nu există nicio legătură între incidentul de vineri și activități rău intenționate sau Inteligența Artificială (IA).

„Observăm o redresare generală și o stabilitate a serviciilor noastre. A fost vorba de o problemă tehnică, fără legătură cu atacurile cibernetice sau cu inteligența artificială (IA) / agenții. Incidentul a fost declanșat de o problemă apărută în timpul unei actualizări anterioare a capacității rețelei, care a ieșit la iveală în urma unei modificări recente a rețelei”, a explicat Microsoft într-o reacție oficială pe X.

Compania a anunțat că a remediat problema de bază și că serviciile sunt restabilite gradual – „Având în vedere amploarea cererii, am restabilit serviciile treptat, verificând stabilitatea în fiecare etapă. Deși acest proces a durat mai mult, a contribuit la asigurarea unei restabiliri stabile”.

Separat, într-o postare pe pagina dedicată stării serviciilor, Microsoft a precizat că serviciile sale destinate consumatorilor și-au revenit complet vineri, la ora 16:10 GMT. Serviciile pentru întreprinderi Microsoft 365 înregistrau o redresare treptată.

Microsoft, pană majoră la nivel global

Primele probleme la Microsoft au început încă de joi, 12 noiembrie, și au continuat vineri dimineață, conform BBC. Utilizatori din toată lumea nu au putut folosi servicii precum Teams, Outlook și software-ul de inteligență artificială Copilot.

Potrivit Downdetector, peste 130.000 de utilizatori au raportat probleme cu Outlook la vârful incidentului. Sesizările au venit din 74 de țări și teritorii. Probleme au fost semnalate și în România. Potrivit datelor Downdetector România, vineri dimineață existau 342 de sesizări privind Outlook, 168 pentru Microsoft 365 și 39 pentru Teams.

Problemele raportate au inclus imposibilitatea accesării căsuțelor de e-mail, întârzieri la trimiterea și primirea mesajelor și dificultăți de conectare.