Prima pagină » Actualitate » Serviciile Microsoft, restabilite treptat după pana globală. Ce a generat incidentul de vineri, 13 noiembrie

Serviciile Microsoft, restabilite treptat după pana globală. Ce a generat incidentul de vineri, 13 noiembrie

Serviciile Microsoft, restabilite treptat după pana globală. Ce a generat incidentul de vineri, 13 noiembrie
Serviciile Microsoft, restabilite treptat după pana globală / Sursa FOTO: Profimedia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După mai multe ore în care Outlook, Teams și Copilot nu au putut fi accesate, serviciile Microsoft încep să fie restabilite treptat în întreaga lume. Numeroase companii, instituții publice și utilizatori individuali nu au putut folosi aceste servicii vineri, 13 noiembrie, din cauza unei pene globale.

Între timp, Microsoft a dezvăluit și ce anume a dus la întreruperea serviciilor oferite clienților săi.

Serviciile Microsoft nu au putut fi accesate vineri

Serviciile Microsoft nu au putut fi accesate vineri

„A fost vorba de o problemă tehnică”

Gigantul IT din State a transmis că a fost identificat motivul pentru care Outlook, Teams și Copilot nu au putut fi accesate ore bune pe parcursul zilei de vineri. Astfel, printr-un mesaj publicat X, Microsoft a transmis că problema a fost una de natură tehnică. Mai mult, firma fondată de Bill Gates a precizat că nu există nicio legătură între incidentul de vineri și activități rău intenționate sau Inteligența Artificială (IA).

„Observăm o redresare generală și o stabilitate a serviciilor noastre. A fost vorba de o problemă tehnică, fără legătură cu atacurile cibernetice sau cu inteligența artificială (IA) / agenții. Incidentul a fost declanșat de o problemă apărută în timpul unei actualizări anterioare a capacității rețelei, care a ieșit la iveală în urma unei modificări recente a rețelei”, a explicat Microsoft într-o reacție oficială pe X.

Compania a anunțat că a remediat problema de bază și că serviciile sunt restabilite gradual – „Având în vedere amploarea cererii, am restabilit serviciile treptat, verificând stabilitatea în fiecare etapă. Deși acest proces a durat mai mult, a contribuit la asigurarea unei restabiliri stabile”.

Separat, într-o postare pe pagina dedicată stării serviciilor, Microsoft a precizat că serviciile sale destinate consumatorilor și-au revenit complet vineri, la ora 16:10 GMT. Serviciile pentru întreprinderi Microsoft 365 înregistrau o redresare treptată.

Microsoft, pană majoră la nivel global

Primele probleme la Microsoft au început încă de joi, 12 noiembrie, și au continuat vineri dimineață, conform BBC. Utilizatori din toată lumea nu au putut folosi servicii precum Teams, Outlook și software-ul de inteligență artificială Copilot.

Potrivit Downdetector, peste 130.000 de utilizatori au raportat probleme cu Outlook la vârful incidentului. Sesizările au venit din 74 de țări și teritorii. Probleme au fost semnalate și în România. Potrivit datelor Downdetector România, vineri dimineață existau 342 de sesizări privind Outlook, 168 pentru Microsoft 365 și 39 pentru Teams.

Problemele raportate au inclus imposibilitatea accesării căsuțelor de e-mail, întârzieri la trimiterea și primirea mesajelor și dificultăți de conectare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

APĂRARETinerii de până la 35 de ani se pot înscrie voluntar în Armată. Ce indemnizație vor primi lunar și cât durează pregătirea militară
09:00
Tinerii de până la 35 de ani se pot înscrie voluntar în Armată. Ce indemnizație vor primi lunar și cât durează pregătirea militară
ASIGURĂRISalariații care au mai multe surse de venit ar putea fi scutiți de CASS. Condițiile pentru a beneficia de această reducere
08:46
Salariații care au mai multe surse de venit ar putea fi scutiți de CASS. Condițiile pentru a beneficia de această reducere
AVERTISMENTRomânia, în pericol după negocierile de la Abu Dhabi? Rusia ar vrea un cap de pod la gurile Dunării, susține generalul Virgil Bălăceanu
08:37
România, în pericol după negocierile de la Abu Dhabi? Rusia ar vrea un cap de pod la gurile Dunării, susține generalul Virgil Bălăceanu
LIVE UPDATERăzboi în Ucraina, ziua 1.724. Rusia îl contrazice pe ginerele lui Trump în privința participării europenilor la negocierile pentru pace
07:39
Război în Ucraina, ziua 1.724. Rusia îl contrazice pe ginerele lui Trump în privința participării europenilor la negocierile pentru pace
ACTUALITATE14 Noiembrie, calendarul zilei: Gabriela Szabo împlinește 51 de ani, Adriana Nechita 43. Ziua mondială de luptă împotriva diabetului
07:15
14 Noiembrie, calendarul zilei: Gabriela Szabo împlinește 51 de ani, Adriana Nechita 43. Ziua mondială de luptă împotriva diabetului
UTILEAmendă de 1.000 lei pentru românii care locuiesc la curte și „uită” această obligație. Ce spune Legea nr. 273/2020
07:00
Amendă de 1.000 lei pentru românii care locuiesc la curte și „uită” această obligație. Ce spune Legea nr. 273/2020
Mediafax
Armata face recrutări în rândul tinerilor! Câți bani vor primi lunar voluntarii și cât durează instrucția militară
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Mediafax
George Simion, atac dur la adresa Bruxelles-ului! Liderul AUR spune că „ne transformăm într-o dictatură"
Click
Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Ce se întâmplă doctore
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Descopera.ro
O planetă a dispărut în mod misterios de sub ochii astronomilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ungaria ar putea primi 10 miliarde de euro din fondurile europene de redresare
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
CONTROVERSĂRețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. De la „independența Cataloniei” și „ieșirea Spaniei din UE” la o nouă „împărțire” a Germaniei între Est și Vest
09:00
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. De la „independența Cataloniei” și „ieșirea Spaniei din UE” la o nouă „împărțire” a Germaniei între Est și Vest
RELIGIECe se pune obligatoriu pe masă de Lăsatul secului. Mâncarea tradițională care se consumă înainte de intrarea în Postul Crăciunului
09:00
Ce se pune obligatoriu pe masă de Lăsatul secului. Mâncarea tradițională care se consumă înainte de intrarea în Postul Crăciunului
COMUNICATCopiii și părinții pot depinde de același venit. Responsabilitățile care schimbă calculul protecției financiare
09:00
Copiii și părinții pot depinde de același venit. Responsabilitățile care schimbă calculul protecției financiare
INEDITPredicția terifiantă a lui Nostradamus pentru 2027 care deja s-a adeverit. Care sunt celelalte 4
09:00
Predicția terifiantă a lui Nostradamus pentru 2027 care deja s-a adeverit. Care sunt celelalte 4
FLASH NEWSUn petrolier a lovit un vas de croazieră cu aproape 190 de pasageri în Portul New Orleans, SUA. 32 de persoane au ajuns la spital. Reacția lui Trump
08:18
Un petrolier a lovit un vas de croazieră cu aproape 190 de pasageri în Portul New Orleans, SUA. 32 de persoane au ajuns la spital. Reacția lui Trump
ULTIMA ORĂZborurile din SUA au fost reluate după interdicția națională de decolare, dar haosul din aeroporturi continuă. 827 de zboruri, deviate din cauza problemelor de comunicații
07:32
Zborurile din SUA au fost reluate după interdicția națională de decolare, dar haosul din aeroporturi continuă. 827 de zboruri, deviate din cauza problemelor de comunicații

Cele mai noi

Trimite acest link pe