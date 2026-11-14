Un fost ministru al lui Orban, anchetat într-un mega scandal de corupție în Ungaria: 19,5 milioane de dolari, găsiți îngropați în păduri

Autoritățile anticorupție din Ungaria au confiscat numerar echivalent cu 19,5 milioane de dolari, descoperit în păduri, clădiri agricole și locuințe. Banii au fost găsiți în timpul unor percheziții într-un dosar de corupție care îl vizează pe fostul ministru Miklós Seszták.

Anchetatorii anticorupție din Ungaria au descoperit sume uriașe de bani ascunse în mai multe locații, inclusiv îngropate în zone împădurite, în cadrul unei investigații care îl vizează pe Miklos Sesztak, fost ministru al dezvoltării naționale în guvernul condus de Viktor Orban, potrivit The Guardian.

În urma perchezițiilor desfășurate joi și vineri, valoarea totală a numerarului confiscat a fost estimată la 19,5 milioane de dolari. Descoperirea a fost anunțată de Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Bunurilor, instituție înființată în cadrul măsurilor anticorupție promovate de actualul premier Peter Magyar.

Sesztak, care a ocupat funcția de ministru între 2014 și 2018, este acuzat de luare de mită într-un dosar privind achiziționarea unor autobuze second-hand de către o companie de transport de stat. Anchetatorii suspectează că vehiculele ar fi fost cumpărate la prețuri supraevaluate.

Investigația face parte dintr-o serie de anchete deschise împotriva unor persoane care au ocupat funcții importante în timpul guvernării Orbán. Alți doi foști miniștri și fratele fostului premier au fost arestați în dosare separate, pe fondul intensificării cercetărilor din ultimele săptămâni.

Bani îngropați în păduri și ascunși în seifuri. 12 angajați au avut nevoie de opt ore pentru a-i număra

Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Bunurilor a anunțat că echipele de anchetă au verificat mai multe proprietăți și spații izolate, unde au descoperit numerar ascuns în condiții neobișnuite.

„În timpul percheziției, anchetatorii au descoperit sume mari de bani: îngropați în păduri, ascunși în clădiri agricole și depozite, precum și în proprietăți rezidențiale, și depozitați în seifuri de mare valoare în locuri izolate”, a transmis NVVH într-un comunicat.

Sursa video – X/@magyarpeterMP

Instituția maghiară a prezentat și sumele exacte ridicate în urma operațiunilor desfășurate timp de două zile: 5.071.632.000 de forinți ungurești, 2.658.350 de euro și 1.257.100 de dolari americani.

Banii au fost ulterior transferați în contul Trezoreriei de Stat a Ungariei, unde angajații au început operațiunile de verificare și numărare.

„La primire, 12 angajați ai Trezoreriei au petrecut 8 ore numărând banii cu ajutorul a 5 mașini de numărat”, a declarat András Kármán, ministrul ungar al Finanțelor, într-o postare pe rețelele de socializare.

Péter Magyar salută confiscarea banilor. Viktor Orbán acuzase anterior o „persecuție politică”

Anchetele anticorupție au fost intensificate după schimbarea puterii politice de la Budapesta. Péter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din aprilie, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

În campania electorală, actualul premier promisese investigarea presupuselor fapte de corupție și abuz în serviciu comise în perioada administrației precedente.

După anunțarea confiscării celor 19,5 milioane de dolari, Magyar a salutat operațiunea desfășurată de autorități.

„Acest lucru marchează oficial sfârșitul mafiei Fidesz-KDNP!”, a declarat Péter Magyar, prim-ministrul Ungariei, făcând referire la fosta coaliție de guvernare condusă de Orbán.

Fostul premier nu a comentat ultimele descoperiri ale anchetatorilor. În declarații anterioare, Viktor Orbán a respins investigațiile care vizau persoane din cercul său apropiat, calificându-le drept o „persecuție politică” prin care adversarii săi ar urmări să îl trimită la închisoare.