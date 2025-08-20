Nicușor Dan ar putea face prima vizită oficială în SUA la începutul anului viitor/ Ce subiecte are pe agendă

„Probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului” a spus șeful statului întrebat, miercuri, când va face o vizită în SUA.

Nicușor Dan a menționat că înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie, nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic.

„Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”, a spus președintele țării.

Oana Țoiu, vizită în SUA în toamnă

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, va fi pe 20 septembrie la Chicago, pentru întâlniri cu comunitatea românilor din diaspora și antreprenori, și pentru a pregăti vizita între președintele Nicuşor Dan și Donald Trump, care ar putea avea loc în primul trimestru din 2026.

