Prima pagină » Știri » Nicușor Dan, DAT de gol de un camarad cu care protesta la Roșia Montană/ Cum arăta președintele ATUNCI

Nicușor Dan, DAT de gol de un camarad cu care protesta la Roșia Montană/ Cum arăta președintele ATUNCI

18 aug. 2025, 19:43, Știri
Nicușor Dan, DAT de gol de un camarad cu care protesta la Roșia Montană/ Cum arăta președintele ATUNCI
Galerie Foto 3

Nicușor Dan, aflat în vacanță, a ajuns din nou în județul Alba la Roșia Montană, unde a fost întâmpinat de un camarad alături de care a protestat în 2012. Este vorba despre Tică Darie, fost candidat la alegerile pentru primăria localității Roșia Montană.

Tică Darie a postat pe pagina sa de Facebook că a avut o zi de neuitat la Roșia Montană, pe care a petrecut-o în prezența actualului președinte.

„Am avut privilegiul de a-l însoți și ghida pe președintele României, Nicușor Dan, prin inima acestui sit istoric.Am vizitat locurile esențiale și am discutat despre importanța patrimoniului, provocările actuale și potențialul uriaș al zonei. Mă bucur că am putut contribui la o mai bună înțelegere a situației de aici. Sper ca vizita sa să contribuie la eforturile de protejare și punere în valoare a Roșiei Montane pentru generațiile viitoare. Mulțumesc pentru această oportunitate!”, a notat actualul antreprenor și activist.

Darie a postat de asemenea și o fotografie alături de actualul președinte de la Roșia Montană din 2012, acolo unde s-au întâlnit cei doi.

Unul dintre internauți a notat la postare lui Darie că: „Ce pot să spun, cinste lui că te-a căutat și acum când a ajuns așa de sus! Nu l-am votat și nici nu-l voi vota niciodată, dar dacă a făcut gestul ăsta, are un caracter frumos! Dar pentru creșterea tva-ului, tot mincinos rămâne!”.

Un alt internaut a postat că: „Sper, pentru tine, să fie un semn bun. Eu sunt dezamăgită de prestația lui”.

Citește și

ANALIZĂ Impozitarea multinaționalelor: România pierde din atractivitate, deși are mare nevoie de investiții
20:21
Impozitarea multinaționalelor: România pierde din atractivitate, deși are mare nevoie de investiții
EXTERNE Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European
18:23
Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European
ACTUALITATE Aproape 350.000 de amenzi de viteză în 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025
14:04
Aproape 350.000 de amenzi de viteză în 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025
ACTUALITATE Jurnalistul Patrick André de Hillerin se alătură echipei GÂNDUL
13:44
Jurnalistul Patrick André de Hillerin se alătură echipei GÂNDUL
ANALIZĂ Mirel Palada denunță schema multinaționalelor de externalizare a profitului cu ajutorul BNR și prezintă date surprinzătoare
16:44, 16 Aug 2025
Mirel Palada denunță schema multinaționalelor de externalizare a profitului cu ajutorul BNR și prezintă date surprinzătoare
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății nu vrea ca România să mai aștepte 35 de ani: „Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate, 120 de milioane € din fonduri europene”
15:45, 16 Aug 2025
Ministrul Sănătății nu vrea ca România să mai aștepte 35 de ani: „Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate, 120 de milioane € din fonduri europene”
Mediafax
Întâlnirea momentului. Trump–Zelenski-Liderii Europeni, față în față la Casa Albă. Toate detaliile despre întâlnirea istorică
Digi24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Sirenele de raid aerian sună la Kiev în timp ce liderii europeni se adună la Casa Albă
Click
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
"România e într-o situaţie dificilă". Analiştii explică de ce Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
Capital.ro
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Evz.ro
Modificare de lege pentru însoțitorii de minori. Cum se face verificarea cazierului judiciar
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Protestele uriașe care au șubrezit guvernarea lui Ion C. Brătianu: „Aproape toată populația Bucureștiului era pe străzi. Aşa ceva nu se mai văzuse!”