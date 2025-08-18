Nicușor Dan, DAT de gol de un camarad cu care protesta la Roșia Montană/ Cum arăta președintele ATUNCI

Nicușor Dan, aflat în vacanță, a ajuns din nou în județul Alba la Roșia Montană, unde a fost întâmpinat de un camarad alături de care a protestat în 2012. Este vorba despre Tică Darie, fost candidat la alegerile pentru primăria localității Roșia Montană.

Tică Darie a postat pe pagina sa de Facebook că a avut o zi de neuitat la Roșia Montană, pe care a petrecut-o în prezența actualului președinte.

„Am avut privilegiul de a-l însoți și ghida pe președintele României, Nicușor Dan, prin inima acestui sit istoric.Am vizitat locurile esențiale și am discutat despre importanța patrimoniului, provocările actuale și potențialul uriaș al zonei. Mă bucur că am putut contribui la o mai bună înțelegere a situației de aici. Sper ca vizita sa să contribuie la eforturile de protejare și punere în valoare a Roșiei Montane pentru generațiile viitoare. Mulțumesc pentru această oportunitate!”, a notat actualul antreprenor și activist.