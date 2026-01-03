Prima pagină » Actualitate » Restricţii de tonaj pe DN7. CNAIR a transmis zilele în care nu vor putea circula maşinile de mare tonaj

Restricţii de tonaj pe DN7. CNAIR a transmis zilele în care nu vor putea circula maşinile de mare tonaj

Luiza Dobrescu
03 ian. 2026, 14:57, Actualitate
Restricţii de tonaj pe DN7. CNAIR a transmis zilele în care nu vor putea circula maşinile de mare tonaj

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţă trei zile de restricţii pentru camioanele de mare tonaj care tranzitează DN7.

„Atenție, șoferi! Restricții de circulație (7,5 t) cu ocazia Bobotezei și a Sfântului Ioan Botezătorul!”, transmite CNAIR, sâmbătă.

„CNAIR informează conducătorii auto că în zilele de luni, 05 ianuarie 2026 (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), marți, 06 ianuarie 2026 (Bobotează), miercuri, 07 ianuarie 2026 (Sfântul Ioan Botezătorul) se introduc restricții de tonaj pe DN7.

Potrivit Ordinului MT-MAI numărul 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane”

