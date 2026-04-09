Nicușor Dan e sub asediul foștilor săi susținători. Avalanșă de injurii și acuzații la adresa președintelui după numirile de la șefia parchetelor. #Reziștii îl înjură mai rău decât suveraniștii: „Abject”/„Labil”/„Grețos”/„Jenant”/ „Trădător”/ CTP: „Cam cât de idioți suntem”/ Până și Șora „a înviat” să-l certe pe șeful statului

Este isterie în tabăra #rezist, după ce Nicușor Dan a acceptat, miercuri, propunerile lui Radu Marinescu – ministrul Justiției – pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT. Înainte de conferința de presă susținută de Nicușor Dan, #reziștii s-au aliniat cuminți în spatele președintelui României și i-au susținut, la unison, deciziile. Acum s-au revoltat în mediul online și îl contestă vehement.

Nicușor Dan – idolul de mai ieri al #rezist și Declic – este lovit fără milă chiar de fanii săi. S-a transformat brusc în „groparul” Justiției, labil, trădător, infractor, nenorocit, nemernic, netrebnic, abject, arogant, autosuficient, omul care a distrus speranțele și care a făcut un așa-zis „deal” cu PSD.

Uniunea Salvați România (USR) critică modul în care Nicușor Dan a făcut recentele numiri. Partidul le consideră lipsite de transparență și credibilitate. (mai multe detalii AICI

„Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele”, au transmis useriștii.

Supus unui „tir” de acuzații, Nicușor Dan a încercat să explice că aceste numiri nu poartă eticheta „PSD”. Dar #reziștii au declanșat un adevărat asediu împotriva sa.

Nicușor Dan, „omul negru” de la Cotroceni, și-a dezamăgit fanii

Nicușor Dan, adulat de #rezist de-a lungul timpului, s-a metamorfozat în „omul negru de la Cotroceni”.

„Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român în activitate și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la Ministerul Justiției, să fie audiat de o comisie condusă de ministrul Justiției”, a declarat Nicușor Dan.

Pentru tabăra #rezist, decizia lui Nicușor Dan de a accepta propunerile lui Radu Marinescu este una greșită. Președintele nu mai este idolul #reziștilor, iar postările din mediul online oferă o imagine uluitoare.

Andreea Pora: „Rușine, Nicușor!”

Pentru Andreea Pora, prestația lui Nicușor Dan a fost una „jenantă”. Președintele României este acuzat că a făcut un „deal” cu social-democrații. Finalul postării este apoteotic: „Rușine, Nicușor!”

„Absolut jenant Nicușor Dan încercând să-și justifice numirile la parchete. Se face a nu pricepe ce e în neregulă cu ele – procurori fără nicio performanță, propuși de PSD (plagiatorul Marinescu de unde o fi?) și fără nici o viziune reformistă.

Spune că are de 100 de ori mai multe informații decât oricine, așa o fi.

Dar de unde vin aceste informații? Cumva de la servicii, de la cei care au contribuit la captuarea justiției? Spune că își asumă și că va răspunde politic dacă a greșit.

Spune că își asumă și că va răspunde politic dacă a greșit. Până atunci mai sunt 4 ani și, sincer, nu cred că interesează pe nimeni în ce fel va răspunde (se gândește, probabil, la un al doilea mandat, deși după faza de azi nu cred că mai are vreo șansă) dacă anticorupția e îngropată.

În culise se vehiculează că ăsta a fost dealul cu PSD pentru a-și pune oamenii la SRI și SIE. Nu cred. Pur și simplu aceste numiri sunt pe gustul lui Nicușor, îl reprezintă. O mare dezamăgire. Rușine, Nicușor!”, a scris Andreea Pora pe Facebook.

Cristina Guseth: „Lăsați orice speranță pentru acest om”

Cristina Guseth a fost o altă admiratoare a lui Nicușor Dan. Acum le recomandă tuturor să nu-și mai pună speranțe în el.

„Dacă mai exista o cât de mică așteptare de la președintele Dan, după ce a ieșit să vorbească cu cei de la mitingul Declic, de azi, 8 aprilie s-a lămurit toată lumea: lăsați orice speranță pentru acest om. Nu am avut puterea și răbdarea să mă uit la conferința de presă. De fapt, poate zice orice, chiar nu mai contează”, a scris Cristina Guseth pe pagina sa de Facebook.

Andrei Caramitru: „Azi a fost o zi cum nu trebuia să fie”

Un alt fan al lui Nicușor Dan a fost și Andrei Caramitru. Nu se știe, încă, dacă va mai adopta o astfel de atitudine, fiindcă prestația lui Nicușor Dan l-a dezamăgit.

Totuși, Andrei Caramitru scrie în mediul online că va „evalua situația” pentru că a fost o zi „cum nu trebuia să fie”.

„Nimeni nu mai are răbdare. Nimeni nu mai vrea status quo (votul pentru status quo sub 20%, dacă nu țineți minte, de aia nu a intrat nici Ciolacu nici ostaș nici Crin măcar în turul 2).

Nimeni nu va mai accepta un usl fără reforme și furt brutal și generalizat. Nimeni, nici măcar oamenii simpli din rural. Nimeni. Nici măcar majoritatea bugetarilor.

Lumea s-a săturat să fie furată de o castă minusculă de imbecili care dau țara în gard și nu fac nimic bine . Nu mai merge. Și oricum nu mai sunt bani.

. Nu mai merge. Și oricum nu mai sunt bani. Dacă doamne ferește o iau ăștia pe ulei și revin fix la un status quo de tip uselist kwi, e dezastru. Țara va lua foc. Nici nu își dau seama ce se va întâmpla, au înnebunit complet – Doamne ferește.

PS: eu voi evalua situația în funcție de ce se întâmplă la nivel de guvern și numiri la servicii. Azi a fost o zi cum nu trebuia să fie. Și da sunt îngrijorat”, a recunoscut Andrei Caramitru.

Oana Dimofte, despre Nicușor Dan: „Arogant, agresiv, autosuficient”

Jurnalista Oana Dimofte l-a luat și ea la „țintă” pe Nicușor Dan. Acesta pare a nu mai fi bun de nimic, plus că este etichetat și „arogant”, „agresiv” și „autosuficient”.

„Că a semnat lista PSD e o problemă. Mare. Felul în care și-a prezentat decizia e o problemă URIAȘĂ. Arogant. Agresiv cu criticii („Cum plătesc influencerii?”). Autosuficient („E decizia mea”).

Nu doar că azi s-a despărțit definitiv de partea de societate care vrea reformă .

. S-a despărțit și de imaginea lui pro-europeană. Și pro-democratică.

Nu a fost doar o conferință de presă. A fost o metamorfoză în direct. S-a transformat singur în kriptonită pentru orice politician reformist.

Dacă aș fi Ilie Bolojan, aș lua partea din PNL care mă susține și aș pleca să construiesc opoziția. Acum.

Dacă aș fi USR, aș pleca pe același drum cu Ilie Bolojan. Tot acum”, a scris Oana Dimofte pe Facebook.

Dan Teodorescu crede că Nicușor Dan s-a metamorfozat în Iohannis

Și artistul Dan Teodorescu i-a fost alături lui Nicușor Dan de-a lungul timpului. De data asta, însă, „lanțul de iubire s-a rupt”. Pentru Dan Teodorescu, Nicușor Dan s-a transformat în Klaus Iohannis.

„Două fotografii făcute la o distanță de 25 de ani, care ilustrează spectaculoasa metamorfoză a Preşedintelui României, Nicuşor Dan”, scris Dan Teodorescu.

Aceeași părere ca și Dan Teodorescu o are și Sebastian Zachmann.

„A fost foarte bun Klaus Iohannis în seara asta”, a scris acesta în mediul online.

Cristian Tudor Popescu, mesaj pentru Nicușor Dan: „Cam cât ați calculat că suntem de idioți cei care v-am votat?”

Nici jurnalistul Cristian Tudor Popescu nu l-a menajat pe Nicușor Dan după conferința de presă de miercuri seara. Acesta a postat un scut text în care îi transmite lui Nicușor Dan că a avut o „logicăreală tâmpă”, însoțită de „hlizeală”.

Conform lui Cristian Tudor Popescu, Nicușor Dan trebuie să răspundă la o întrebare: „Cam cât ați calculat că suntem de idioți cei care v-am votat?”

„Cam cât de idioți suntem. Președintele Dan și-a început discursul de astă-seară, în fața presei, cu o logicăreală tâmpă, însoțită de hlizeala pe care o credeam dispărută: cică Giovanni Falcone, dacă ar veni să candideze la șefia unui Parchet de la noi, ar trebui să-și depună dosarul la ministrul Justiției (a zis cineva că nu?) și „Giovanni Falcone nu e pesedist”.

Dar cine a zis că este? Ce caută în propoziție Falcone? Problema e că ministrul Justiției este pesedist, plagiator, executant întocmai și la timp al poruncilor Partidului!

Nu mai am putere să fac analiza critică a șirului înfiorător de prostiri în față și coimăneli care au urmat. Ca susținător în alegeri și votant al dlui Dan, n-o să-l întreb caragialește: „Amice, ești idiot?”, că acum e președinte, dar pot să-l întreb, ca pe un matematician: cam cât ați calculat că suntem de idioți cei care v-am votat?”, a punctat Cristian Tudor Popescu.

Emilia Șercan îl „țintește” pe Nicușor Dan: „Jalnic, absolut jalnic”

Și jurnalista Emilia Șercan i-a fost alături, de-a lungul timpului, lui Nicușor Dan, numai că de data aceasta totul s-a schimbat, nimic nu mai poate fi ca înainte.

Prestația lui Nicușor Dan a fost „absolut jalnică”.

„Jalnic, absolut jalnic modul în care președintele Nicușor Dan încearcă să justifice nominalizările plagiatorului Marinescu. Fac presă de atâta vreme, dar așa ceva nu am mai văzut. NICIODATĂ!” a scris jurnalista Emilia Șercan.

Fundația „Șora”: „Greu de spus dacă Nicușor Dan va izbuti să repare ceea ce scârțâie deja”

Pe pagina de Facebook a Fundației „Șora” este dat un citat din filozoful Mihai Șora – decedat în 2023 -, respectiv „urma alege”. În mesajul postat se anticipează că „este greu de spus” dacă Nicușor Dan va mai reuși să „repare ceea ce scârțâie deja”.

„Mihai Șora avea o vorbă: „Urma alege“. Nu intențiile, nu explicațiile, nu bunele pretexte, nu abilitatea de a supraviețui unei conferințe de presă. Urma. De aceea, întrebarea pe care i-aș pune-o lui Nicușor Dan, după aceste luni de mandat, ar fi: e mulțumit de urma pe care o lasă?

Când și-a început mandatul, la 26 mai 2025, a vorbit despre o „schimbare fundamentală" a statului român, despre reformă, despre presiunea pozitivă a societății asupra instituțiilor și despre nevoia ca parchetele să se concentreze pe marile zone de corupție . Cu alte cuvinte, a cerut să fie judecat la un standard înalt, nu la baremul mizer al politicii românești, unde orice recul e numit imediat „stabilitate" sau „realism".

Există un moment în care libertatea deciziei încetează să mai pară independență și începe să semene cu autosuficiența puterii. Și știm, din istoria recentă, că dulapul acesta al autosuficienței poate avea multe cotloane. Nici într-o democrație solidă oamenii nu cer sfinți. Dar într-una obosită ca a noastră, cer măcar coerență. Iar când între ce ai spus ieri și ce faci azi se cască o prăpastie, nu se pierde doar o rundă de simpatie publică. Se pierde substanța fină și rară a încrederii.

Nici într-o democrație solidă oamenii nu cer sfinți. Dar într-una obosită ca a noastră, cer măcar coerență. Iar când între ce ai spus ieri și ce faci azi se cască o prăpastie, nu se pierde doar o rundă de simpatie publică. Se pierde substanța fină și rară a încrederii. Fanii cei mai zeloși vor spune, desigur, că mai are timp. Politic, poate. Istoric, mai puțin. Timpul instituțional admite rectificări; timpul moral este mult mai crud. O decizie proastă poate fi corectată. O încredere fisurată nu revine de la sine, ci schimbă lectura tuturor gesturilor viitoare. Din acel moment, chiar și ce este bun și drept va fi privit cu suspiciune.

Greu de spus dacă Nicușor Dan va izbuti să repare ceea ce scârțâie deja. Aude el acest scârțâit și, mai cu seamă, înțelege ce anume are de reparat?”, s-a scris pe pagina de Facebook a Fundației „Șora”.

Carmen Dumitrescu: „Cel mai tare mă enervează că putea fi și altcumva cu Nicușor Dan”

Jurnalista Carmen Dumitrescu s-a supărat, la rândul ei, pe Nicușor Dan – „omul sprijinit de societatea civilă”. Potrivit acesteia, toate speranțele legate de Nicușor Dan s-au dus brusc pe apa sâmbetei.

„Cred că tocmai ne-am pierdut orice speranță. Știți voi, treaba din infernul lui Dante, cu “lăsați orice speranță, voi care intrați!”

Fix asta ni se întâmplă acum cu Nicușor Dan . Și cu Lia. Și cu doamna Chiriac de la Iași, care a ascuns probele unor violuri și apoi n-a avut nimic să-și reproșeze. Și cu domnul plagiator Marinescu. Și cam cu tot ce se întâmplă zilele astea în politică și justiție.

. Și cu Lia. Și cu doamna Chiriac de la Iași, care a ascuns probele unor violuri și apoi n-a avut nimic să-și reproșeze. Și cu domnul plagiator Marinescu. Și cam cu tot ce se întâmplă zilele astea în politică și justiție. Și nu, nu e ca și cum chiar aveam altă soluție la momentul ăla. Așa cum nu am avut nici cu Iohannis. Că nu putea să fie mai bine cu Dăncilă sau Ponta. După cum nu putea fi mai bine nici cu Simion.

Cel mai tare mă enervează că putea fi și altcumva cu Nicușor Dan. Dar nu a vrut el. Și e șocant cumva. Prin punctele esențiale. Să auzi cum omul sprijinit de societatea civilă vine și zice că e despre orice altceva decât despre lupta pentru o țară onestă și dreaptă. Pe care, teoretic, chiar o merităm toți”, a scris Carmen Dumitrescu pe Facebook.

Liliana Ruse: „În locul lui Bolojan, mi-aș face griji”

Nu s-a lăsat mai prejos nici jurnalista Liliana Ruse, iar Nicușor Dan a mai primit o „palmă”. Propunerile nu ar fi ale lui Radu Marinescu de la Justiție, ci chiar ale sale. Iar premierul Bolojan ar trebui să fie îngrijorat.

„Nicușor Dan are dreptate: șefii de Parchete nu sunt propunerile PSD. La cum i-a apărat pe toți în seara asta, sunt propunerile lui. Chiar, mai e ceva din ce a vrut PSD și președintele a zis “nu”? În locul lui Bolojan, mi-aș face griji”, a scris Liliana Ruse.

„Corupția ucide”: „A îngropat definitiv Justiția Nicușor Dan”

Pe pagina de Facebook a ONG-ului „Corupția ucide”, Nicușor Dan s-a transformat în „groparul” Justiției.

„A îngropat definitiv Justiția Nicușor Dan”, s-a transmis.

Angi Șerban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Să-ți iei la revedere de la mandatul 2, trădătorule. Ai ales tabăra infractorilor, nenorocitule”

Activista Angi Șerban îl etichetează pe Nicușor Dan drept „labil”. Dar nu se oprește aici, pentru președintele României – idolul #rezist și Declic, este și „trădător”, „infractor” și „nenorocit”.

A îngropat Justiția definitv labilul ăsta de Nicușor Dan.

„Gata, s-a terminat. Așa se luptă el cu corupția, punând-o Procuror General pe nenorocita aia incompetentă care ascundea probele din dosarele popilor pdf-ili.

Voineag care a nenorocit DNA, Florența.

Și noi ne-am luat amenințări cu moartea pt. terminatul ăsta.

De-aia era el nervos pe noi la Cotroceni. Că avea de livrat.

Să-ți iei la revedere de la mandatul 2, trădătorule. Ai ales tabăra infractorilor, nenorocitule.

Aia cu CNA și Realitatea a fost diversiune. Să vă faceți bagajele și hai să ne cărăm din jegul ăsta de țară! Nu are rost. Să rămână ei cu ei”, a scris Angi Șerban pe pagina sa de Facebook.

Radu Buzăianu: „Nicușor Pesedan”

Nici jurnalistul Radu Buzăianu de la B1 TV nu l-a iertat pe Nicușor Dan.

„Să îi explice cineva lui Nicușor Pesedan că dacă Giovani Falcone depunea dosarul la Ministerul Justiției condus pesede, nu îl accepta pesedeul”, a propus acesta.

„Nicușor Dan tocmai le-a numit pesediștilor toate propunerile. Nu mai am nimic de adăugat: Nicușor Pesedan”, a mai scris Radu Buzăianu în mediul online.

Raluca Alexandra Prună: „Am votat cu Nicușor Dan. Regret. Trebuia sa îmi anulez votul”

Raluca Alexandra Prună – fost ministru al Justiției – s-a arătat la fel de dezamăgită de prestația lui Nicușor Dan. Aceasta recunoaște că a votat cu Nicușor Dan și i-a îndemnat și pe alții să voteze cu el, însă recunoaște că a fost o greșeală.

„Am votat cu Nicușor Dan. Am îndemnat public și nepublic pe mulți sa îl voteze. Regret. Trebuia sa îmi anulez votul. Pe justiție, Președintele nu pare ca știe ce face. La asta ma refer, ca la asta ma pricep. Restul o fi perfect și nu pricep eu. Noapte buna!”, a scris Raluca Alexandra Prună.

Ovidiu Vanghele: „Ești absolut grețos, abjectule” / „Gunoi”, „nemernic”, „netrebnic”

Jurnalistul Ovidiu Vanghele s-a supărat atât de tare pe Nicușor Dan, încât n-a avut nicio reținere în a-l eticheta pe acesta drept „grețos” și „abject”.

Dar Nicușor Dan a mai avut parte și de alte etichetări, una mai dură decât alta.

„Este absolut inadmisibil ce face acest netrebnic de președinte. În acest moment a ingropat totul, si s-a ingropat si el, politic și moral. Din acest moment, acest gunoi pentru mine nu mai exista. Un nemernic”, a mai scris Ovidiu Vanghele.

Ramona Ursu: „Asta e tot ce am de spus după ziua de azi”

Și psihologul Ramona Ursu s-a arătat dezamăgită.

„Absolut tot ce fac oamenii decenți și harnici din țara asta și absolut tot ce fac puținii jurnaliști care reușesc să mai arate, cu fapte concrete, corupția și mafia este demolat de politicieni. Asta e tot ce am de spus după ziua de azi”, a scris aceasta pe Facebook.

