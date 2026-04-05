Cine e miliardarul ucrainean care a cumpărat fabrica de țevi din Roman. Legăturile cu cel mai bogat oligarh din Ucraina și petrecerile luxoase în paradisul bogaților din Europa

Compania ucraineană Interpipe a cumpărat fabrica ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) din Roman, iar tranzacția a fost parafată cu data de 31 martie 2026. Fabrica AMTP este un producător renumit de țevi din oțel fără sudură pentru consumatori din întreaga Europă și nu numai, iar CEO-ul Interpipe a declarat că achiziția este „un pas istoric” pentru compania ucraineană.

Dacă această tranzacție va fi un pas istoric și pentru România, însă, rămâne de văzut în timp.

În spatele companiei Interpipe din Ucraina se află un controversat miliardar și filantop, Victor Pinchuk.

Acesta a fost partener de afaceri cu un alt celebru afacerist ucrainean, Rinat Ahmetov, a cărui avere este estimată la 7,8 miliarde dolari de Forbes

Victor Pinchuk a fost acuzat de corupție în Ucraina. Ar fi fost favorizat chiar de socrul său, fostul președinte ucrainean Leonid Kucima.

Anchetatorii l-au acuzat pe miliardarul ucrainean că ar fi primit nu mai puțin de 110 milioane dolari mită, între 2003 și 2006.

AMTP, în portofoliul Interpipe

Fabrica ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) din Roman a fost înființată în anul 1951. Este un important producător românesc de țevi din oțel fără sudură cu diametre cuprinse între 168,3 mm și 406,4 mm.

AMTP furnizează produse clienților din sectoarele energetic, construcțiilor și industrial, precum și pentru conducte în proiecte onshore/offshore.

Produce țevi de carcasă pentru producția de petrol și gaze.

Interpipe este o companie industrială ucraineană cu 9.500 de angajați, care produce țevi de oțel și produse feroviare.

150 de angajați ai Interpipe servesc în Forțele Armate ale Ucrainei sau în alte agenții de aplicare a legii din Ucraina.

Produsele companiei din Ucraina sunt furnizate în 70 de țări din întreaga lume. Afacerea se derulează prin intermediul unei rețele de birouri de vânzări situate pe piețe-cheie din Orientul Mijlociu, America de Nord și Europa.

În anul 2025, compania Interpipe a contribuit cu 5,5 miliarde grivne la bugetele de toate nivelurile și fonduri extrabugetare.

Victor Pinchuk, proprietarul Interpipe Group, al doilea cel mai bogat om al Ucrainei

Proprietarul Interpipe este omul de afaceri și filantropul ucrainean Victor Pinchuk.

Este considerat al doilea cel mai bogat om al Ucrainei.

În structura de conducere a companiei apar și mai mulți membri ai familiei sale

Potrivit Forbes

În 2025 averea sa fusese estimată la 3,3 miliarde de doari.

Structura companiei Interpipe include cinci active industriale:

Uzina de laminare a țevilor Interpipe Nyzhniodniprovsky

Uzina de țevi Interpipe Novomoskovsk

Interpipe Niko Tube

Dnipropetrovsk Vtormet

Complexul siderurgic electric Dniprosteel, care operează sub marca Interpipe Steel.

„Fabrica din Roman este prima noastră platformă de producție din Uniunea Europeană și la nivel internațional, marcând un pas istoric în dezvoltarea noastră. Aceasta completează perfect operațiunile noastre integrate vertical, cu valoare adăugată, din Ucraina, consolidând atât diversificarea noastră geografică, cât și integrarea tehnologică”, a comentat Luca Zanotti, CEO al Interpipe.

Într-un comunicat de presă transmis de Interpipe se mai precizează că „au fost îndeplinite toate condițiile obișnuite pentru încheierea tranzacției, inclusiv obținerea autorizațiilor antitrust și de investiții străine directe necesare de la agențiile guvernamentale ucrainene și române”.

Cine este influentul afacerist ucrainean Victor Pinchuk, deținătorul unui imperiu media

Viktor Pinchuk – este ginerele fostului președinte al Ucrainei, Leonid Kucima, fiind căsătorit cu Olena Pinchuk – are un doctorat în proiectarea țevilor. A fondat Interpipe, producător de produse din oțel, în 1990.

Pe lângă Interpipe, miliardarul Viktor Pinchuk – născut în data de 14 decembrie 1960 – controlează și Starlight Media. Compania deține 6 posturi de televiziune.

Conform Forbes, Pinchuk deține Grand Buildings, o clădire istorică emblematică din Piața Trafalgar din Londra.

PinchukArtCenter, pe care îl prezidează, este cunoscut pentru premiul său bianual global de artă contemporană, Future Generation Art Prize. Premiul de 100.000 de dolari este acordat unui tânăr artist.

Totodată, afaceristul ucrainean Pinchuk este și fondatorul EastOne Group LLC. Este o companie internațională de investiții, finanțare de proiecte și consultanță financiară. Compania are sediul la Londra.Pinchuk sponsorizează și un eveniment anual despre Ucraina la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Nu-mi ascund averea, dar nici nu o laud și, cel mai important, încerc să o folosesc pentru îmbunătățirea societății. Cu cât deții mai multe, cu atât poți face mai multe pentru țara ta”, spune miliardarul ucrainean.

Pinchuk a fost membru al parlamentului ucrainean – Rada Supremă – timp de două mandate consecutive – din 1998 până în 2006. A fost ales pe listele Partidului Laburist din Ucraina.

Miliardarul Pinchuk s-a dovedit a fi o figură-cheie în domeniul radiodifuziunii ucrainene.

În 2016, Viktor Pinchuk a fost coproprietar al TAVR Media. Acest important holding radio ucrainean operează mai multe posturi de radio populare – inclusiv Hit-FM, Kiss-FM, Russkoe Radio Ukraina, Radio Relax, Radio ROKS și Radio Melodia.

TAVR Media funcționează prin intermediul diverselor companii filiale.

Printre acestea sunt Liamin, Mir și Pilot, cu participații cuprinse între 95% și 100%.

Prin intermediul acestor firme, Viktor Pinchuk a menținut o influență semnificativă în Ucraina.

Legăturile lui Pinchuk cu celebrul Rinat Ahmetov

După ce a înființat compania Interpipe, în 1990, afacerile miliardarului Viktor Pinchuk s-au dezvoltat continuu.

În 2004, împreună cu alt miliardar ucrainean celebru, Rinat Ahmetov, Viktor Pinchuk a achiziționat fabrica de oțel Kryvorizhstal.

Cei doi au plătit aproximativ 800 de milioane de dolari pentru ca achiziția să fie perfectată.

Nu au lipsit acuzațiile că ar fi fost „ajutat” chiar de socrul său, președinte al Ucrainei.

Leonid Kucima a autorizat vânzarea activelor statului. Concurenții s-au plâns că suma fixată pentru achiziție era mult sub prețul pieței. Astfel, ar fi fost avantajați Rinat Ahmetov și Pinchuk.

Afacerea a căzut, ulterior. Primul guvern Timoșenko a anulat această vânzare și a organizat o licitație repetată, televizată la nivel național, care a adus 4,8 miliarde de dolari.

Pinchuk, acuzat că a primit o mită de 110 milioane de dolari!

În anul 2013, producătorii americani de oțel au depus o plângere la Departamentul de Comerț al Statelor Unite.

Au susținut că Interpipe Group vindea ilegal tuburi de oțel pe piața americană a gazelor naturale.

În urma acestor acuzații, în noiembrie 2013, Fitch Ratings a retrogradat Interpipe din cauza acuzațiilor de dumping și a neachitării unei datorii de 106 milioane de dolari.

Dar asta nu a fost totul. Pe 4 martie 2015 – avea loc audierea Comisiei Speciale de Control al Privatizării din Rada Supremă a Ucrainei -, un alt oligarh ucrainean, Igor Kolomoiski, l-a acuzat pe Viktor Pinchuk că a primit o mită de 5 milioane de dolari pe lună.

Banii erau oferiți pentru drepturile de a administra Ukrnafta, deținută – 50 + 1% – de compania de stat Naftogaz din Ucraina .

Banii ar fi fost transferați către companii offshore, iar destinatarii ar fi fost Victor Pinchuk și socrul său, Leonid Kucima, fostul președinte al Ucrainei.

„Am plătit acești bani și, pe lângă asta, am plătit dividende statului, toate taxele și tot restul. Dar pentru dreptul de a primi dividendele noastre, am fost obligați să plătim încă 5 milioane din dividendele noastre către Pinchuk”, a declarat Kolomoisky.

Ancheta penală a fost declanșată în data de 18 martie 2015, de Biroul Național Anticorupție din Ucraina.

Conform anchetatorilor, valoarea mitei acordate lui Viktor Pinchuk între 2003 și 2006 ar fi fost de 110 milioane de dolari.

Viktor Pinchuk ar fi cheltuit peste 6 milioane de dolari când a împlinit 50 de ani, pentru o petrecere „high level”

Olena Pinchuk, soția lui Viktor Pinchuk, conduce Fundația ANTIAIDS, care se concentrează pe prevenirea și distribuirea de retrovirale și îngrijirea SIDA în Ucraina. Cei doi s-au căsătorit în anul 2002.

Olena Pinchuk a fost căsătorită, anterior, cu fiul lui Anatoliy Franchuk, Igor Franchuk, care a condus Naftogaz și a fost parlamentar în Ucraina până la mijlocul anului 1997.

Cuplul se laudă cu prietenia cântărețului Elton John, dar și a fostului președinte american Bill Clinton.

De altfel, Olena Pinchuk și Viktor Pinchuk, au participat la petrecerea de 65 de ani a fostului președinte al SUA, organizată în Los Angeles.

Miliardarul ucrainean Victor Pinchuk are trei fiice și un fiu. La petrecerea ocazionată de împlinirea vârstei de 50 de ani, Pinchuk ar fi cheltuit peste 6 milioane la Courchevel – stațiune de schi din Alpii francezi, situată în Valea Tarentaise.

Printre invitați s-au numărat Cirque du Soleil și bucătarul-șef Alain Ducasse, cel care – în 2012 – deținea 21 de stele Michelin și se afla pe locul 2 în topul celor mai mari bucătari ai lumii.

