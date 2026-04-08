Rafale de vânt și temperaturi în scădere. Cum se schimbă vremea în fiecare regiune, în următoarele ore. Detalii exclusive de la ANM

Meteorologii ANM au emis o informare meteorologică – cod portocaliu -, valabilă până în această dimineață, la 0ra 10.00. Au fost intensificări ale vântului, vreme rece și precipitații mixte. La munte a nins și s-a depus strat de zăpadă. Nu a lipsit nici viscolul, cu toate că ne află deja la finalul primei săptămâni din luna aprilie.

Rămâne, însă, în vigoare o altă informare meteorologică, valabilă până astăzi, la ora 21.00, emisă de ANM începând de la ora 10:00.

„Local în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1.600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110…130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, s-a precizat pe site-ul ANM.

„În intervalul menționat în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia, sudul Banatului, precum și în vestul, estul și nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m”, au avertizat meteorologii ANM.

ANM: „Sunt în vigoare un cod galben și unul portocaliu pentru aceste fenomene”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis noi informații despre evoluția vremii în cursul zilei de miercuri, 8 aprilie 2026.

„Astăzi, în țară, vremea va fi vântoasă. În primul rând, ne așteptăm, ca și zilele trecute, la intensificari ale vântului toate regiunile, cu viteze în general de 45 până la 65 km/h.

În schimb, la munte, mai ales în Carpații Meridionali și OrientalI, vor fi rafale de șapte zeci 90 km/h.

La altitudini de peste 1.600 m, vitezele vor depăși 100 km/h. Prin urmare, acolo va fi vântul puternic și vizibilitatea va scădea sub 50 m.

De altfel, sunt în vigoare un cod galben și unul portocaliu pentru aceste fenomene, valabil până diseară.

De asemenea, din punct de vedere termic, valurile termice vor fi în scădere față de ziua precedentă, se vor situa sub pe cele specifice datei. Prin urmare, maximele de astăzi vor fi cuprinse la nivelul întregii țări, între 5 și 16 grade.

De asemenea, în jumătatea de est a țării așteptăm înnorări temporare și precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Moldova, pe ani mai strânse în Transilvania și mai ales ploi în Dobrogea și local în Muntenia.

Și în Capitală continuă să mai scadă temperaturile față de ieri. Astăzi, maxima se va opri la 13-14° față de cele 18° cât am înregistrat ieri. De asemenea, în a 2-a parte a zilei ne așteptăm și în Capitală la înorări temporari și trecător, ploi slabe. Vântul va sufla cel mult moderat, cu viteze de până la 40 km/h”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI: