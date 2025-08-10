Nicușor Dan, plimbare în natură cu familia: „Copiii au fost cei mai încântați/ Bună ziua, lebădă”

VIDEO Nicușor Dan a participat la Festivalul Zemii din Republica Moldova. Maia Sandu: A fost foarte ușor de convins
19:10
Președintele Nicușor Dan, abia întors de la festivalul din Republica Moldova și-a luat familia și plecat în drumeți. S-au plimbat pe dealuri şi în pădure. ”Bună ziua, lebădă”, spune la un moment dat fiul şefului statului, inainte de a se opri pentru a admira lebăda.
„Astăzi am făcut o drumeție în natură, iar copiii au fost cei mai încântați”, a scris Nicușor Dan duminică pe Facebook.
Imaginile îl arată pe președinte în plimbare în natură, însoțit de membrii familiei.
Șeful statului le-a explicat copiilor o parte din frumusețile naturii.
„Asta e o căpiță de fân”, „Sus, acolo, negru, este căsuța păsării. Și-a adus acolo, și-a făcut cu rămurele, și-a făcut o casă unde să doarmă” le-a spus copiilor Nicușor Dan.