Nicușor Dan, plimbare în natură cu familia: „Copiii au fost cei mai încântați/ Bună ziua, lebădă”

Președintele Nicușor Dan, abia întors de la festivalul din Republica Moldova și-a luat familia și plecat în drumeți. S-au plimbat pe dealuri şi în pădure. ”Bună ziua, lebădă”, spune la un moment dat fiul şefului statului, inainte de a se opri pentru a admira lebăda.

„Astăzi am făcut o drumeție în natură, iar copiii au fost cei mai încântați”, a scris Nicușor Dan duminică pe Facebook.

Imaginile îl arată pe președinte în plimbare în natură, însoțit de membrii familiei.

Șeful statului le-a explicat copiilor o parte din frumusețile naturii.