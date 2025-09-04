Prima pagină » Știri » Nicușor Dan, pus în dificultate de o întrebare banală, despre biroul de la Palatul Cotroceni: Am uitat, undeva la etajul 2

Nicușor Dan, pus în dificultate de o întrebare banală, despre biroul de la Palatul Cotroceni: Am uitat, undeva la etajul 2

04 sept. 2025, 19:48, Știri
Nicușor Dan, pus în dificultate de o întrebare banală, despre biroul de la Palatul Cotroceni: Am uitat, undeva la etajul 2

Președintele Nicușor Dan, din cele 100 de zile de mandat din care aproximativ 30 le-a petrecut în vacanță, a recunoscut că nu știe în ce birou s-a instalat, fiind întrebat dacă este cel pe care l-a avut fostul președinte Băsescu sau Iliescu. 

Nicușor Dan a declarat la Antena 1 că ieri a intrat prima dată într-o sală de muzeu când a venit domnul Costa și în afară de asta nu s-a plimbat niciodată. 

„N-am avut timp să îmi aleg un loc preferat. Am primit un birou, m-am obișnuit cu el, din când în când mai ies o terasă, dar asta e tot”, a spus șeful statului. 

  • În care birou stați, al președintelui Băsescu, al președintelui Iliescu, a fost întrebat președintele țării.  Răspunsul lui Nicușor Dan a fost că: „Mi s-a spus, dar am uitat. La etajul 2, asta sunt sigur că văd în fiecare zi cum domnul de la pază apasă”. 

Cât despre locuința sa, șeful statului a spus că nu a luat încă o decizie și stă tot acolo.

„Cumva s-a stabilizat și partea de pază și protecție. Vecinii s-au obișnuit, nu e cert că o rămânem aici, dar pentru moment suntem aici”, a mai spus Dan.

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan, NICIUN mesaj pentru profesorii greviști. Spune că pe 8 septembrie își duce fetița la școală, dacă nu va fi grevă
20:24
Nicușor Dan, NICIUN mesaj pentru profesorii greviști. Spune că pe 8 septembrie își duce fetița la școală, dacă nu va fi grevă
POLITICĂ La 100 de zile de la preluarea mandatului, Nicușor Dan nu are un nume pentru șefia SRI: „Când o să fie un consens o să-l anunțăm”
20:05
La 100 de zile de la preluarea mandatului, Nicușor Dan nu are un nume pentru șefia SRI: „Când o să fie un consens o să-l anunțăm”
POLITICĂ Nicușor Dan vrea alegeri cât mai rapide la Primărie: „Trebuie să fim toți într-o barcă și n-avem voie să o zgâlțâim prea mult”
19:57
Nicușor Dan vrea alegeri cât mai rapide la Primărie: „Trebuie să fim toți într-o barcă și n-avem voie să o zgâlțâim prea mult”
POLITICĂ Nicușor Dan, la mâna CCR în privința reformei pensiilor speciale: „Eu nu pot să anticipez”
19:22
Nicușor Dan, la mâna CCR în privința reformei pensiilor speciale: „Eu nu pot să anticipez”
JUSTIȚIE Alina Gorghiu REACȚIONEAZĂ ca urmare a deciziei Curții de Justiție a UE: Mulți vor reevalua fuga din țară acum
18:45
Alina Gorghiu REACȚIONEAZĂ ca urmare a deciziei Curții de Justiție a UE: Mulți vor reevalua fuga din țară acum
JUSTIȚIE Toni Neacșu îi răspunde șefei ÎCCJ: Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate
18:17
Toni Neacșu îi răspunde șefei ÎCCJ: Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate
Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 4 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. 5,25 milioane de euro, premiul cel mare la Loto 6/49
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Cum să îți mărești venitul cu până la 40% cu ajutorul inteligenței artificiale
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Vitamina care ar putea să încetinească îmbătrânirea