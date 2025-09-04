Nicușor Dan, pus în dificultate de o întrebare banală, despre biroul de la Palatul Cotroceni: Am uitat, undeva la etajul 2

Președintele Nicușor Dan, din cele 100 de zile de mandat din care aproximativ 30 le-a petrecut în vacanță, a recunoscut că nu știe în ce birou s-a instalat, fiind întrebat dacă este cel pe care l-a avut fostul președinte Băsescu sau Iliescu.

Nicușor Dan a declarat la Antena 1 că ieri a intrat prima dată într-o sală de muzeu când a venit domnul Costa și în afară de asta nu s-a plimbat niciodată.

„N-am avut timp să îmi aleg un loc preferat. Am primit un birou, m-am obișnuit cu el, din când în când mai ies o terasă, dar asta e tot”, a spus șeful statului.

În care birou stați, al președintelui Băsescu, al președintelui Iliescu, a fost întrebat președintele țării. Răspunsul lui Nicușor Dan a fost că: „Mi s-a spus, dar am uitat. La etajul 2, asta sunt sigur că văd în fiecare zi cum domnul de la pază apasă”.

Cât despre locuința sa, șeful statului a spus că nu a luat încă o decizie și stă tot acolo.