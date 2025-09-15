Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi

Președintele Nicușor Dan anunță că este optimist în privința activității ANAF. În schimb, șeful statului nu i-ar mai vrea în funcție pe actualii șefi ai DNA, Marius Voineag, și al Parchetului, Alex Florența.

Nicușor Dan a declarat că nu este mulțumit de evaziunea fiscală, e vorba de informatizarea ANAF și în urma informatizării, reușirea de controale care sunt țintite și date de niște parametri, așa numite stegulețe roșii care în mod automat le dau sistemele automatice sau softurile care sunt puse să evalueze situațiile financiare care sunt foarte multe date.

„Aici mi se pare că face progrese și am avut 2-3 discuții cu ministrul de Finanțe care este foarte hotărât în direcția asta. Suntem la etapa 2 din 9, dar deja la nivelul la care suntem controalele ANAF s-au dus direcționat. … Noi am făcut niște procese de digitalizare, factura electronică, dar avem o cantitate uriașă de date, toate datele sunt pe niște servere, dar niște softuri pe niște algortmi să extragă din cantitatea de date, locul unde sunt anomalii”, a mai spus Nicușor Dan.

Nemulțumit de activitatea justiției

Nicușor Dan a declarat că șefii DNA și al Parchetului au mandate care se termină în martie 2026.

„Timp în care avem să avem o evaluare mai fină activitatea Parchetelor, a cifrelor, dar vorbind cumva de deasupra, în DNA sunt zone de corupție care nu sunt atacate, zona de imobiliare, evaziune fiscală sau defrișări. … Pe DNA, evaluarea globală e mai simplă, e o mare corupție care nu a fost deranjată.”.

Președintele a declarat că în ceea ce privește Parchetul General, aici e puțin mai dificil pentru că în special când alte instituții nu funcționează, Protecția consumatorilor.

­” Toată lumea este tentată să facă plângere penală. Abilitatea procurorului general să dea scheme de abordare astfel încât cele repetitive să fie tratate cumva uniform și în felul acesta să câștigăm timp, să se identifice cele cumva reprezentative pentru o categorie de infracțiuni și să fie alocate resurse aici. Eu nu văd asta, eu văd că la Parchetul General este o activitate de rutină în carer toată lumea se ocupă de orice își trimit hârtii și nu se vede imaginea de ansamblu”, a mai spus Dan.

Nemulțumit și față de Inspecția Judiciară

Nicușor Dan a mai declarat că „multă lume confundă justiția cu penalul și noi avem și civilul și avem milioane de dosare, în care oamenii divorțează, discutăm de familii, copii, de moșteniri, e important ca și această categorie de justiție să funcționeze. Avem o instituție Inspecția Judiciară care nu funcționează și trebuie să găsim mijloacele sistematice de a corecta”.