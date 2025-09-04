Nicușor Dan vrea alegeri cât mai rapide la Primărie: „Trebuie să fim toți într-o barcă și n-avem voie să o zgâlțâim prea mult”

Nicușor Dan spune că își dorește ca alegerile la primăria Capitalei să aibă loc cât mai repede, după ce locul s-a vacantat, odată cu plecarea sa la Cotroceni: „Trebuie să fim toți într-o barcă și n-avem voie să o zgâlțâim prea mult, ca să nu cădem cu toții din ea”.

„Eu mi-aș dori ca ele să fie cât mai repede. Dar, bineînțeles, n-aș vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliție. Pentru că suntem în situația asta, în care avem nevoie de stabilitate, trebuie să fim toți într-o barcă și n-avem voie să o zgâlțâim prea mult ca să nu cădem cu toții din ea”, spune la Antena 1 Nicușor Dan.

Nicușor Dan a mai spus că legat de un candidat și de data alegerilor „sunt multe discuții pe tema asta în coaliție, unele cu mine, unele fără mine, să găsim consens”.

Șeful statul a spus că nu se va implica în campania electorală pentru PMB.