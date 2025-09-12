Prima pagină » Știri » Ironia diplomației. După războiul declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București

Ironia diplomației. După războiul declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București

12 sept. 2025, 21:06
Ironia diplomației. După războiul declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București

Noul ambasador al Republicii Populare Chineze în România, E.S. Feng Chen, s-a instalat zilele acestea la București. Culmea ironiei. După războiul diplomatic, declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București.

Potrivit MAE, cei doi oficiali au exprimat dorința de cooperare, “în concordanță cu prioritățile de politică externă, interesele fundamentale și pe termen lung ale celor două țări”.

Relațiile China-România, ușor tensionate

Ambasada României în China a primit o invitație oficială de a participa la parada de la Beijing de la începutul acestei luni, însă ministrul Oana Țoiu a declarat că nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”. Din partea României au fost prezenți foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

„Politicienii care se simt onorați să se așeze astăzi în fotografie cu Vladimir Putin nu sunt politicieni care reprezintă România, nici obiectivele României în acest moment și nici obiectivele de viitor ale României. Noi ne-am ales foarte clar o altă cale, alături de Uniunea Europeană, alături de partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii. Dumnealor, în calitate privată, au ales astăzi să nu reprezinte interesele României”, a afirmat Oana Țoiu, într-o intervenție telefonică la Digi24.

