Prima pagină » Știri » O tânără de 21 de ani, victimă a unui accident, și-a recăpătat mobilitatea cu ajutorul terapiei moderne

O tânără de 21 de ani, victimă a unui accident, și-a recăpătat mobilitatea cu ajutorul terapiei moderne

Cristina Corpaci
12 sept. 2025, 20:42, Știri
O tânără de 21 de ani, victimă a unui accident, și-a recăpătat mobilitatea cu ajutorul terapiei moderne

Ministrul Sănătății prezintă povestea unei tinere de 21 de ani, victimă a unui accident, care a suferit o fractură vertebrală gravă și a fost internată de urgență, iar apoi a început recuperarea medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

Alexandru Rogobete explică într-o postare pe Facebook că procesul de recuperare s-a realizat prin terapii moderne, incluzând sesiuni de reeducare a mersului cu ajutorul unui exoschelet cu inteligențǎ artificialǎ – un dispozitiv robotic purtabil de ultimă generație, care oferă pacienților cu afecțiuni grave șansa de a face din nou pași și de a-și recăpăta mobilitatea.

„Povestea acestei tinere arată cât de importantă este colaborarea între secțiile Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara – de la urgență până la recuperare – pentru ca pacientul să beneficieze de cea mai bună îngrijire posibilă. Prin investițiile Ministerului Sănătății în echipamente moderne, tot mai mulți oameni au astăzi o șansă reală la viață și la recuperare”, mai arată ministrul.

Ministrul mai transmite că această realizare este „dovada că atunci când știința, tehnologia și devotamentul se unesc, pacienții primesc nu doar tratament, ci și speranța unei vieți normale”.

Citește și

EXTERNE Dronele rusești din Polonia. Ambasadorul Rusiei la București, chemat la raport la MAE
23:52
Dronele rusești din Polonia. Ambasadorul Rusiei la București, chemat la raport la MAE
EXTERNE Charlie Kirk se întoarce acasă. Cum este TRANSPORTAT sicriul celui mai iubit activist republican. Trump l-a decorat post-mortem
22:55
Charlie Kirk se întoarce acasă. Cum este TRANSPORTAT sicriul celui mai iubit activist republican. Trump l-a decorat post-mortem
ACTUALITATE Guvernul achiziționează un avion FRONTEX care costă 164 milioane lei. Predoiu: Nu este un simplu avion de supraveghere vizuală
22:42
Guvernul achiziționează un avion FRONTEX care costă 164 milioane lei. Predoiu: Nu este un simplu avion de supraveghere vizuală
JUSTIȚIE Decizie controversată. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
22:16
Decizie controversată. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete: Sunt pentru plata gărzilor de performanță/ Este înțeles greșit, medicilor nu li se cere să aducă pacienți
22:05
Alexandru Rogobete: Sunt pentru plata gărzilor de performanță/ Este înțeles greșit, medicilor nu li se cere să aducă pacienți
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță desfacerea contractelor de muncă pentru medicii care nu își respectă programul de lucru în spitalele de stat
21:26
Alexandru Rogobete anunță desfacerea contractelor de muncă pentru medicii care nu își respectă programul de lucru în spitalele de stat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis. 'Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse...
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
Tentativă de jaf la casa unei ispite de la Insula Iubirii: Nu îmi mai simt picioarele
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
RadioImpuls
Roxana Blagu suferă în tăcere de aproape 13 ani! Vedeta încearcă în zadar să-și recupereze fiica: „Și dacă am speranțe, timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi”. Cele două au rupt orice legătură după ce artista s-a despărțit de tatăl Oanei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Asteroidul Ryugu sfidează încă o dată așteptările astronomilor
VIDEO Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut
19:39
Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut
VIDEO NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”
19:23
NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”
EXTERNE Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală
19:19
Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală
SPORT Mirel Rădoi îi ia apărarea lui Mircea Lucescu: „Nu avem alți 23 de jucători cu care să îi înlocuiești”
19:18
Mirel Rădoi îi ia apărarea lui Mircea Lucescu: „Nu avem alți 23 de jucători cu care să îi înlocuiești”
ENERGIE Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA
18:50
Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA
EXTERNE Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale
18:41
Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale