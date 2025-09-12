O tânără de 21 de ani, victimă a unui accident, și-a recăpătat mobilitatea cu ajutorul terapiei moderne

Ministrul Sănătății prezintă povestea unei tinere de 21 de ani, victimă a unui accident, care a suferit o fractură vertebrală gravă și a fost internată de urgență, iar apoi a început recuperarea medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

Alexandru Rogobete explică într-o postare pe Facebook că procesul de recuperare s-a realizat prin terapii moderne, incluzând sesiuni de reeducare a mersului cu ajutorul unui exoschelet cu inteligențǎ artificialǎ – un dispozitiv robotic purtabil de ultimă generație, care oferă pacienților cu afecțiuni grave șansa de a face din nou pași și de a-și recăpăta mobilitatea.

„Povestea acestei tinere arată cât de importantă este colaborarea între secțiile Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara – de la urgență până la recuperare – pentru ca pacientul să beneficieze de cea mai bună îngrijire posibilă. Prin investițiile Ministerului Sănătății în echipamente moderne, tot mai mulți oameni au astăzi o șansă reală la viață și la recuperare”, mai arată ministrul.

Ministrul mai transmite că această realizare este „dovada că atunci când știința, tehnologia și devotamentul se unesc, pacienții primesc nu doar tratament, ci și speranța unei vieți normale”.