Oana Țoiu spune că întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump este un pas dintr-un proces mai lung

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că întâlnirea de vineri dintre Vladimir Putin și Donald Trump este doar un pas dintr-un proces mai lung. Ministrul consideră că la masa negocierilor ar trebui să fie și Ucraina.

Întâlnirea dintre cei doi lideri mari ai planetei nu va aduce neapărat pacea în Ucraina, dar este un pas important.

„Mâine este un pas dintr-un proces mult mai lung, dar este un pas binevenit, pentru că este necesară influența Statelor Unite ale Americii, în special în ceea ce privește sancțiunile economice. Speranța și propunerea noastră la nivelul Uniunii Europene este ca aceste sancțiuni să continue atât la nivelul Statelor Unite ale Americii, cât și ale Uniunii Europene, până la momentul în care se ajunge la un acord de pace”, spune Țoiu, într-o intervenție la B1 TV.

Ministrul consideră că Ucraina trebuie să fie prezentă la discuțiile de negociere.