Prima pagină » Știri » Olguța Vasilescu îl atacă pe Bolojan pe salariul minim: Am fost informați în coaliție că nu va crește

Olguța Vasilescu îl atacă pe Bolojan pe salariul minim: Am fost informați în coaliție că nu va crește

31 oct. 2025, 18:35, Știri
Olguța Vasilescu îl atacă pe Bolojan pe salariul minim: Am fost informați în coaliție că nu va crește

Lia Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul Ilie Bolojan și spune că la ședința coaliției, PSD nu a avut niciun comentariu privind creșterea salariului minim pe economie. „Eu vă spun că am participat la acea ședință de coaliție, am fost informați că nu va crește salariul minim pe economie. N-a fost niciun fel de altă discuție”, a transmis primarul Craiovei la Conferința Extraordinară a județului Timiș. 

Într-o intervenție de la pupitrul conferinței PSD Timiș, fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu le-a transmis colegilor săi că fiind un partid de stânga s-au concentrat pe electoratul lor, care este cel mai vulnerabil, pe pensionari, pe cei care au salariul minim pe economie, unde PSD vrea o creștere.

„Ați aflat de la televizor că am decis în coaliție ca să nu crească salariul minim pe economie.Nu, eu vă spun că am participat la acea ședință de coaliție, am fost informați că nu va crește salariul minim pe economie. N-a fost niciun fel de altă discuție. A rămas ca această discuție să se facă după ce se întrunește Consiliul Național Tripartit și atunci abia atunci să luăm o decizie”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

În același timp, primarul Craiovei a mai demascat și planul lui Bolojan de a nu concedia oameni de la Senat.

„Eu am ajuns să la concluzia că ambiția și încăpățânarea pot să fie bune în politică. Și eu sunt ambițioasă și încăpățânată, dar atunci când îți propui să faci lucruri bune ar trebui să se întâmple asta. În niciun caz atunci când vrei să faci rău cuiva. Și din păcate, am văzut ambiție pe faptul că n-au putut să fie disponibilizați niște funcționari de la Senat pentru că s-au transferat în alte ministere și atunci a trebuit să fie modificată legislația ca să nu se mai transfere nimeni nicăieri, că dacă i-a dat el afară, trebuie să plece în șomaj. Cam despre asta discutăm”, a mai spus vicepreședintele PSD.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Salariile românilor sunt victimele colaterale ale certurilor din coaliție. Bolojan amână o decizie pe care Germania a luat-o deja. Merz crește salariul minim. Guvernul României mai așteaptă

Citește și

REACȚIE Sediul AUR, VANDALIZAT! George Simion: Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului
17:07
Sediul AUR, VANDALIZAT! George Simion: Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului
FLASH NEWS Grindeanu: Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament. I-am chemat pentru români
16:32
Grindeanu: Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament. I-am chemat pentru români
VIDEO Grindeanu răspunde despre ArcelorMittal Hunedoara: Se caută soluții. E un contract de privatizare care știți că are anumite clauze
16:08
Grindeanu răspunde despre ArcelorMittal Hunedoara: Se caută soluții. E un contract de privatizare care știți că are anumite clauze
REACȚIE Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv
14:50
Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv
EXCLUSIV Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
12:49
Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
INFRASTRUCTURĂ Lucrările pe Lotul 1 al A0 sunt în avans. Irinel Scrioșteanu: „Vizăm finalizarea unui prim tronson, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni”
11:49
Lucrările pe Lotul 1 al A0 sunt în avans. Irinel Scrioșteanu: „Vizăm finalizarea unui prim tronson, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni”
Mediafax
Copil vândut pentru a-şi cumpăra maşină. DIICOT a salvat bebelușul din casa „cumpărătorului”
Digi24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Cancan.ro
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Adevarul
O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Mediafax
Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru distrugere din culpă după explozia din Rahova
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
O specie care cutreiera Canada în urmă cu 23 de milioane de ani, identificată din fosile