Olguța Vasilescu îl atacă pe Bolojan pe salariul minim: Am fost informați în coaliție că nu va crește

Lia Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul Ilie Bolojan și spune că la ședința coaliției, PSD nu a avut niciun comentariu privind creșterea salariului minim pe economie. „Eu vă spun că am participat la acea ședință de coaliție, am fost informați că nu va crește salariul minim pe economie. N-a fost niciun fel de altă discuție”, a transmis primarul Craiovei la Conferința Extraordinară a județului Timiș.

Într-o intervenție de la pupitrul conferinței PSD Timiș, fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu le-a transmis colegilor săi că fiind un partid de stânga s-au concentrat pe electoratul lor, care este cel mai vulnerabil, pe pensionari, pe cei care au salariul minim pe economie, unde PSD vrea o creștere.

„Ați aflat de la televizor că am decis în coaliție ca să nu crească salariul minim pe economie.Nu, eu vă spun că am participat la acea ședință de coaliție, am fost informați că nu va crește salariul minim pe economie. N-a fost niciun fel de altă discuție. A rămas ca această discuție să se facă după ce se întrunește Consiliul Național Tripartit și atunci abia atunci să luăm o decizie”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

În același timp, primarul Craiovei a mai demascat și planul lui Bolojan de a nu concedia oameni de la Senat.

„Eu am ajuns să la concluzia că ambiția și încăpățânarea pot să fie bune în politică. Și eu sunt ambițioasă și încăpățânată, dar atunci când îți propui să faci lucruri bune ar trebui să se întâmple asta. În niciun caz atunci când vrei să faci rău cuiva. Și din păcate, am văzut ambiție pe faptul că n-au putut să fie disponibilizați niște funcționari de la Senat pentru că s-au transferat în alte ministere și atunci a trebuit să fie modificată legislația ca să nu se mai transfere nimeni nicăieri, că dacă i-a dat el afară, trebuie să plece în șomaj. Cam despre asta discutăm”, a mai spus vicepreședintele PSD.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: