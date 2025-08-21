Prima pagină » Știri » Patronii din HORECA, în vizorul ANAF. Clienții care nu primesc bon fiscal, consumă gratis

Cristina Corpaci
21 aug. 2025, 18:30, Știri
Patronii din HORECA, în vizorul ANAF. Clienții care nu primesc bon fiscal, consumă gratis

ANAF continuă campania bonului fiscal și îi îndeamnă pe clienții, în special din HORECA (restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri etc.), să ceară bon fiscal. În caz contrar, ei sunt sfătuiți să nu plătească dacă nu primesc bonul. Executivul a decis ca TVA-ul în HoReCa să fie de 11%, pentru o colectare mai bună, în caz contrar TVA urmând să urce la 21% din octombrie.

ANAF anunță ce drepturi au clienții în HORECA

La plata în numerar, clienții trebuie să solicite și să primească bonul fiscal, acesta fiind documentul obligatoriu care atestă tranzacția. În situația plăților prin card, clientul are dreptul să solicite emiterea și înmânarea bonului fiscal.

La plata cu cardul de credit sau debit, operatorii economici nu au obligația legală de a tipări/înmâna bonul fiscal, însă acesta poate fi tipărit și oferit la cererea expresă a clientului.

„În cazul în care comercianții refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal, cu excepţia situaţiei defectării aparatelor de marcat electronice fiscale când se emit chitanțe potrivit legii, clientul are dreptul de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia”, anunță Fiscul.

ANAF îi încurajează pe cetățeni să se implice activ în prevenirea și combaterea acestui fenomen. Prezența bonului fiscal este dovada plății serviciului și garanția că tranzacția a fost înregistrată si fiscalizată corect. Pentru a facilita semnalarea cazurilor în care dreptul la bon fiscal nu este respectat, ANAF pune la dispoziție o linie de contact.

Orice situație de acest tip poate fi semnalată la adresa de e-mail: [email protected], inclusiv prin transmiterea unei fotografii/scanări lizibile a documentului înmânat pentru plata serviciilor/bunurilor achiziționate, achitate cu numerar, fără emiterea și înmânarea bonului fiscal, mai menționează reprezentanții instituției.

