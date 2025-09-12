Prima pagină » Știri » Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR se cheltuie suplimentar 1 milion euro cu angajații aleșilor

Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR se cheltuie suplimentar 1 milion euro cu angajații aleșilor

12 sept. 2025, 21:32, Știri
Pe lângă salariile pe care le primesc cei 464 de parlamentari, lunar se mai cheltuie alți aproximativ de 1 milion de euro cu angajații aleșilor. Un singur parlamentar deține recordul, având 11 angajați. Conform datelor obținute de Digi 24, cei 464 de aleși și-au angajat 1.188 de oameni – consilieri, experți, consultanți, șoferi.

Parlamentarii sunt împărțiți în 330 de deputați și 134 de senatori.  Cei 330 de deputați au în total 765 de angajați, pentru care cheltuielile lunare se ridică la aproximativ 3,7 milioane de lei, conform statelor de plată furnizate pe luna mai, mai notează Digi 24. Cei 134 de senatori au în subordine 423 de angajați, iar cheltuielile de personal raportate pentru luna iunie ajung la 1,5 milioane de lei.

În total, pentru angajații din birourile parlamentare, ambele camere ale Legislativului decontează lunar aproximativ 5,2 milioane de lei. În afară de cheltuielile de funcționare, adică bunuri și servicii, care sunt calculate separat.

Camera Deputaților

Cele mai mari birouri parlamentare de la Camera Deputaților numără 8 angajați, în cazul deputaților Zisopol Dragoș Gabriel (minorități) și Szabo Ödön (UDMR).

Senat

Recordul angajaților în birourile parlamentare este înregistrat la Senat, în cazul senatorului Daniel Fenechiu (PNL), care are în subordine 11 oameni. Topul este completat de colegii săi Varga Glad Aurel (PNL), Monica Anisie (PNL), Humelnicu Marius (PSD) cu 10 angajați fiecare, urmați de Titus Corlățean (PSD) cu 9 angajați.

Senatorul Varga Glad Aurel a înregistrat și cele mai mari cheltuieli lunare – 29.585 de lei, în luna iunie, pentru cei 10 angajați ai săi. Este urmat de Daniel Fenechiu, cu 25.113 lei, și Titus Corlățean – 23.199 lei.

