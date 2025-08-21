Prima pagină » Știri » PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat

PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat

Cristina Corpaci
21 aug. 2025, 20:01, Știri
PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat

Întrebat despre alegerile pentru primăria Capitalei, Ilie Bolojan a declarat la Antena 1 că s-a discutat de două ori în coaliție. „De principiu s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru datorită faptului că nu au mai fost ședințele de coaliție și mi s-a părut de bun simt ca să existe un acord atunci când stabilești data alegerilor. E foarte posibil ca în această toamnă să avem alegeri în București”, a spus Bolojan.

PNL nu îl susținte pe Drulă

Ilie Bolojan spune că în cadrul PNL s-au testat deja trei colegi pentru a candida la primărie, iar edilul sectorului 6 este în cărți. Șeful liberalilor spune și-ar dori ca partidele din coaliție să susțină un candidat.

La București este un sigur tur. Pe cale de consecință, partidele care sunt parte a coaliției trebuie să analizeze la modul cel mai serios susținerea poate în totalitate, deși nu este ușor, a unui candidat sau cel puțin două partide să susțină un candidat, dar stabilirea candidatului trebuie să se facă pe niște analize sociologice, ca să nu mai recurgem la candidați care nu sunt testați, nu sunt verificați, și cel puțin din punctul acesta de vedere PNL a realizat un sondaj de opinie, noi am testat trei dintre colegii noștri care ar putea să candideze și am constatat că primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu are o cotă de încredere bună. Considerăm că este unul din candidații redutabili și sigur nominalizarea dânsului ar putea să se facă după stabilirea datei alegerilor, altfel nu se justifică această chestiune, a spus Bolojan.

Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cum ar fi putut fi salvată Georgiana, tânăra care a murit pe A1 alături de iubitul ei! Aceasta ar fi lăsat un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
Externat dintr-un spital privat, reinternat la stat. Cine plătește tratamentul și cum se stabilește. Document
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ