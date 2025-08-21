PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat

Întrebat despre alegerile pentru primăria Capitalei, Ilie Bolojan a declarat la Antena 1 că s-a discutat de două ori în coaliție. „De principiu s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru datorită faptului că nu au mai fost ședințele de coaliție și mi s-a părut de bun simt ca să existe un acord atunci când stabilești data alegerilor. E foarte posibil ca în această toamnă să avem alegeri în București”, a spus Bolojan.

PNL nu îl susținte pe Drulă

Ilie Bolojan spune că în cadrul PNL s-au testat deja trei colegi pentru a candida la primărie, iar edilul sectorului 6 este în cărți. Șeful liberalilor spune și-ar dori ca partidele din coaliție să susțină un candidat.