PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat

Întrebat despre alegerile pentru primăria Capitalei, Ilie Bolojan a declarat la Antena 1 că s-a discutat de două ori în coaliție. „De principiu s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru datorită faptului că nu au mai fost ședințele de coaliție și mi s-a părut de bun simt ca să existe un acord atunci când stabilești data alegerilor. E foarte posibil ca în această toamnă să avem alegeri în București”, a spus Bolojan.
PNL nu îl susținte pe Drulă
Ilie Bolojan spune că în cadrul PNL s-au testat deja trei colegi pentru a candida la primărie, iar edilul sectorului 6 este în cărți. Șeful liberalilor spune și-ar dori ca partidele din coaliție să susțină un candidat.
La București este un sigur tur. Pe cale de consecință, partidele care sunt parte a coaliției trebuie să analizeze la modul cel mai serios susținerea poate în totalitate, deși nu este ușor, a unui candidat sau cel puțin două partide să susțină un candidat, dar stabilirea candidatului trebuie să se facă pe niște analize sociologice, ca să nu mai recurgem la candidați care nu sunt testați, nu sunt verificați, și cel puțin din punctul acesta de vedere PNL a realizat un sondaj de opinie, noi am testat trei dintre colegii noștri care ar putea să candideze și am constatat că primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu are o cotă de încredere bună. Considerăm că este unul din candidații redutabili și sigur nominalizarea dânsului ar putea să se facă după stabilirea datei alegerilor, altfel nu se justifică această chestiune, a spus Bolojan.