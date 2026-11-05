Ultimul tun al cancelariei lui Bolojan le-a explodat în față. Jumătate de milion de euro pentru autoturisme „închiriate” prin firma fiului unui mare liberal. A câștigat licitația fără să aibă mașinile din contract, așa că a dat altele. Gratis

În data de 23 septembrie 2026, cu doar câteva zile înainte ca guvernul propus de premierul desemnat Sigfried Mureșan să primească „Nu” din partea Parlamentului României, cancelaria premierului Ilie Bolojan, prin Mihai Jurca, a semnat un acord-cadru controversat. În plină austeritate pusă pe tapet de mai multe luni, Guvernul României „suferea” la capitolul „mașini” și a organizat o licitație deschisă pentru a le prelua în leasing operațional.

O firmă minusculă din Suceava, condusă de fiul unui liberal, a dat lovitura și a câștigat contractul, cu toate că are un singur angajat. Însă nu angajatul era obiectul contractului, ci 17 mașini SUV… pe care firma oricum nu le are. Cu alte cuvinte, compania ar fi trebuit să fie denunțată pentru nerespectarea contractului, însă Șeful Cancelariei Prim-Ministrul a acceptat o ofertă de compromis. Conform surselor Gândul, firma câștigătoare s-a angajat să livreze niște autoturisme de două ori mai ieftine, gratis, prin contract de comodat. Astfel că în loc de autoturismele SUV Dacia Duster, angajații guvernului s-au trezit în curte cu „niște Loganuri albe”, pe care să le utilizeze până când firma va reuși să livreze mașinile din contractul câștigat.

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Peste 500.000 de euro pentru mașini închiriate

Acordul-cadru nr. 591 – poate fi parcurs integral AICI – are o valabilitate de 36 de luni și o valoare de 2.158.954,44 lei fără TVA, respectiv 2.692.288,82 de lei cu TVA (502.372,1 euro).

Este prevăzută asigurarea unei flote de până la 17 autoutilitare SUV Off-road 4X2 pe an .

. Mașinile sunt preluate în sistem de leasing operațional pe o perioadă de trei ani.

pe o perioadă de trei ani. Prețul negociat este de 2.490,14 lei fără TVA pe lună pentru fiecare autovehicul.

Costul fiecărui autovehicul este de aproape 29.551,3 euro.

Licitația fusese anunțată încă din luna iunie, iar Cancelaria Prim-Ministrului a specificat că este vorba despre autovehicule din categoria N1, respectiv autoutilitare.

Categoria bifată – N1 – este importantă pentru a a permis o „portiță”. Este exceptată de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2025, care interzice achiziția, inclusiv în leasing operațional, de mașini de către autoritățile și companiile publice, până la finalul acestui an.

Filiera „Suceava” joacă tare la București

În Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) a apărut și câștigătorul-surpriză al acestei licitații.

Este vorba despre o asociere care nu spune absolut nimic la o primă vedere. Firmele LEASEIN și PADIEX au fost declarate câștigătoarele licitației.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului au reacționat

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului l-au acuzat pe șeful Cancelariei Prim-Ministrului – Mihai Jurca – că a semnat un contract de leasing pentru 17 mașini. Autovehiculele ar urma să fie folosite de consilierii de stat, în condițiile în care Executivul lua măsuri de austeritate.

„În timp ce Guvernul vorbește public despre responsabilitate bugetară și limite în cheltuirea banului public, Cancelaria Prim-Ministrului transmite un mesaj toxic: legile sunt pentru fraieri, iar cine are putere găsește mereu portițe.

Deși O.U.G. nr. 156/2024 și O.U.G. nr. 34/2023 interzic expres achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice, Mihai Jurca a încheiat un contract de leasing operațional pentru nu mai puțin de 17 Duster pick-up, parcă pregătite pentru un mini-RAAPPS personal, varianta Oradea-Victoria.

Soluția găsită este una cinică: folosirea legislației RAR pentru a „reinterpreta” interdicția și pentru a aduce, pentru trei luni cât mai avem până la sfârșitul anului, vehiculele în curtea Guvernului, mascând o achiziție interzisă de legiuitor”, s-a transmis prin intermdiul unui comunicat de presă.

O firmă suceveană cu un singur angajat a luat „caimacul”

Firma LEAISIN din Suceava a fost înființată, potrivit termene.ro, în urmă cu 2 ani. În anul 2025 a avut o cifră de afaceri de 7,485,115 lei și un profit de 642,621 lei.

Firma care a câștigat 2 licitații impresionante în acest an și a obținut contracte cu Guvernul României are, însă, doar un singur angajat.

Semnele de întrebare referitoare la modul în care firma își poate îndeplini cu succes „misiunea” asumată prin câștigarea acestor contracte sunt uriașe.

Administratorul firmei LEAISIN, un fost liberal, acum la Forța Dreptei

Firma LEAISIN este administrată de Iulian-Păstorel Macoveiciuc. A fost membru al PNL, după care s-a alăturat formațiunii Forța Dreptei, condusă de Ludovic Orban.

La capitolul „acționari”, apar firmele PADIEX FINANCIAL SERVICES SRL și GLOBE ASSETS LIMITED SRL.

Iulian-Păstorel Macoveiciuc, asociat unic la PADIEX INVEST SRL. A preluat conducerea firmei de la tatăl său, membru PNL

Firma LEAISIN nu a câștigat singură licitația pentru autoutilitarele achiziționate de Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. În asociare apare firma PADIEX INVEST SRL.

Iulian-Păstorel Macoveiciuc este asociat unic în această firmă, iar administrator este Laurențiu-Florin Dragomir.

Până în anul 2023, firma PADIEX a fost administrată de Păstorel Macoveiciuc, tatăl lui Iulian-Păstorel Macoveiciuc.

Păstorel Macoveiciuc a ocupat, până în anul 2000, funcția de vicepreședinte al organizației municipale a PNL Suceava. În 2019, firma sa a finanțat partidul PLUS, al lui Dacian Cioloș, cu suma de 70.245 de lei.

Fiul acestuia, Pastorel Iulian Macoveiciuc – actual asociat unic al firmei -, s-a înscris în Forța Dreptei, partidul fondat și condus de Ludovic Orban.

Macoveiciuc a candidat, fără a avea succes, pe listele de Suceava ale formațiunii Forța Dreptei la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024.

A doua oară a „funcționat”, prima oară a fost cu „erori și omisiuni”

Nu este pentru prima oară când Cancelaria Prim-Ministrului încearcă să preia mașini în leasing operational.

În data de 21 ianuarie 2026, Cancelaria Prim-Ministrului a publicat în SEAP un alt anunț de participare.

„Obiectul acordului-cadru este de furnizare prin servicii de leasing operațional a 19 autovehicule din categoria N1, caroserie de tip SUV sau Pick-up cu cabină dublă, complet închisă, cu destinație mixtă și arhitectură închisă, pe 36 de luni, fără a dobândi proprietatea asupra acestora”, preciza anunțul.

Ulterior, procedura de achiziție a fost anulată. Dar nu pentru că nu ar mai fi fost nevoie de mașini, ci pentru că au fost identificate erori în redactarea documentației!

„În cadrul documentelor achiziției (caiet de sarcini, notă estimativă și referat de necesitate) s-au identificat erori și omisiuni care fac imposibilă întocmirea unor oferte care să satisfacă necesitățile autorității contractante, fiind necesară aprobarea anulării procedurii, în conformitate cu prevederile articolului 211 litera «b» coroborat cu articolul 212 alineatul 1 litera «c» și alineatul 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice”, s-a transmis la momentul anulării achiziției.