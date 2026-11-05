Sectorul zootehnic din România ar putea beneficia de o finanțare europeană de peste 3 miliarde de euro în următorul exercițiu al Politicii Agricole Comune (PAC), aferent perioadei 2028–2034. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care consideră că dezvoltarea fermelor de animale trebuie să devină o prioritate pentru agricultura românească în anii următori.

Declarația a fost susținută în cadrul conferinței Agri Next 2026, unde oficialul a vorbit despre necesitatea consolidării sectorului zootehnic și despre importanța unei colaborări mai strânse între producția vegetală și creșterea animalelor.

Potrivit ministrului, viitoarea alocare financiară ar urma să ofere noi oportunități pentru dezvoltarea fermelor de animale din România. Acesta a indicat că peste 3 miliarde de euro din viitoarea Politică Agricolă Comună vor fi direcționate către dezvoltarea zootehniei.

Investițiile în zootehnie, legate de dezvoltarea producției vegetale

Ministrul Agriculturii a evidențiat că performanța fermelor de animale depinde și de capacitatea acestora de a-și asigura resursele furajere din producția proprie. În acest context, investițiile în sistemele de irigații pot avea un rol important, prin posibilitatea obținerii unor producții suplimentare și a diversificării culturilor destinate hranei animalelor.

Un exemplu îl reprezintă cultivarea porumbului pentru siloz, dar și valorificarea culturilor succesive, care pot contribui la reducerea costurilor de producție și la îmbunătățirea eficienței economice a exploatațiilor zootehnice.

Viziunea prezentată de Florin Barbu presupune, așadar, o agricultură în care sectorul vegetal și cel zootehnic se susțin reciproc, astfel încât producția obținută în fermele vegetale să fie valorificată inclusiv prin creșterea animalelor.

Fabricile de procesare au nevoie de materie primă din fermele românești

Un alt argument pentru accelerarea investițiilor în zootehnie îl reprezintă dezvoltarea capacităților de procesare a cărnii. Potrivit ministrului, în România sunt în curs de construire mai multe unități de procesare, iar acestea vor avea nevoie de un flux constant de materie primă în următorii ani.

Oficialul a atras atenția că este important ca necesarul acestor fabrici să fie acoperit, pe cât posibil, de producția internă. În acest fel, dezvoltarea fermelor de animale ar putea contribui nu doar la consolidarea sectorului zootehnic, ci și la creșterea gradului de valorificare a producției agricole în industria alimentară.

Obiectivul este ca investițiile realizate în procesare să fie susținute de o capacitate de producție suficientă la nivel național, reducând dependența de materia primă provenită din import.

Finanțările pentru perioada 2028–2034, o miză importantă pentru crescătorii de animale

Anunțul privind cele peste 3 miliarde de euro conturează o perspectivă importantă pentru crescătorii de animale, însă detaliile privind accesarea banilor nu sunt încă stabilite.

Condițiile de finanțare, tipurile de investiții eligibile și modalitatea concretă de distribuire a fondurilor vor depinde de forma finală a viitoarei Politici Agricole Comune și de programele care vor fi implementate ulterior în România.

Până atunci, direcția prezentată de Ministerul Agriculturii indică o miză majoră pentru următorul exercițiu financiar european: dezvoltarea zootehniei, integrarea acesteia cu sectorul vegetal și asigurarea materiei prime necesare industriei românești de procesare a cărnii.