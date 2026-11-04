Curtea de Apel Constanța judecă, miercuri, contestația depusă de Damen Holding BV privind procedura de vânzare a șantierului din Mangalia către Rheinmetall

Magistraţii de la Curtea de Apel Constanţa judecă, astăzi, dosarul în care principalul creditor al Damen Mangalia – Damen Holding BV – contestă decizia prin care a fost modificată procedura de vânzare a şantierului naval. Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câştigătoarea licitaţiei. Nemții au oferit 138 de milioane de euro, 75% din preţul anterior de pornire de 184 de milioane de euro. Dar tranzacţia nu este încă finalizată, potrivit news.ro. Rheinmetall ar fi achitat doar garanţia de participare de 10% din valoarea de pornire.

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În data de 9 octombrie 2026, Rheinmetall – gigantul german din industria de apărare -, a cumpărat Șantierul Damen Mangalia.

În luna aprilie a acestui an, șantierul a intrat în faliment. În iunie 2024 intrase în insolvență.

Creditorii au respins planul de reorganizare propus, iar Tribunalul Constanța a aprobat vânzarea accelerată a activelor.

Procedura de licitație

Argumentele prezentate de Damen Holding BV

Principalul creditor al Damen Mangalia – compania-mamă Damen Holding BV, care deţine 49% din pachetul de acţiuni – a contestat hotărârea instanţei care a permis modificarea procedurii de vânzare şi scăderea preţului obiectivului industrial.

Societatea olandeză deţine direct 70% din totalul masei credale şi controlează, împreună cu companii subsidiare, Adunarea Creditorilor.

„În cazul vânzării bunurilor prin licitaţie publică, aceasta se va putea efectua şi potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. În cazul în care adunarea creditorilor nu aprobă un regulament de vânzare sau în ipoteza în care, deşi a fost aprobat un regulament de vânzare, bunurile nu au fost valorificate într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni, la cererea lichidatorului judiciar, aprobată de judecătorul-sindic, vânzarea bunurilor se va efectua prin licitaţie publică, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă”, se precizează în legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, adoptată în 2014.

Reprezentanţii Damen Holding BV susţin că prevederea care se referă la bunurile care „nu au fost valorificate într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni” este incorect interpretată, pentru că legea a fost modificată la finalul anului trecut, notează news.ro.

Ce spun reprezentanţii şantierului naval din Mangalia

Reprezentanţii şantierului naval 2 Mai – controlat de statul român – susţin că Damen Holding „a blocat procedura de valorificare prin neprezentarea în cadrul şedinţelor adunărilor creditorilor în vederea aprobării asupra strategiei de valorificare propusă încă din perioada de observaţie”..

„Ulterior trecerii debitoarei la faliment, ca urmare a neaprobării planului de reorganizare, a respins strategia de valorificare şi regulamentul aferent propus de lichidatorul judiciar. Strategia de valorificare şi metoda aplicabilă trebuie să ţină cont de situaţia debitorului şi a activului supus valorificării. Damen Holding nu aminteşte de creanţele curente care se acumulează în continuare în perioada de faliment şi care reduc şi mai mult şansele de recuperare”, susțin reprezentanții șantierului, potrivit sursei citate mai sus.

Șantierul Damen Mangalia, importanță strategică

Șantierul pe care olandezii de la Damen l-au vândut nemților de la Rheinmetall are o importanță strategică majoră pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Este unul dintre cele mai importante din Europa și cel mai mare din România.

Aici pot fi construite și reparate navele de război.

Infrastructura Șantierului Naval Mangalia permite lucrări de mentenanță și de asamblare pentru nave comerciale de tip petrolier sau chiar pentru cargouri de mari dimensiuni.

Șantierul Naval Mangalia ar urma să fie implicat în construcția a patru nave militare, care au fost comandate de statul român prin programul european SAFE.

Colaborarea dintre statul român și olandezii de la Damen s-a dovedit a fi un fiasco

Pentru olandezii de la Damen Shipyards Group, care au deținut 49% din acțiuni la Șantierul Mangalia – statul român deține 51% – totul s-a transformat într-o super-afacere.

Grupul olandez Damen a preluat oficial controlul și managementul operațional al Șantierului Naval Mangalia în anul 2018.

Tranzacția inițială de achiziție a pachetului de acțiuni cumpărat de la coreenii de la Daewoo a fost demarată și anunțată public la finalul anului 2017.

Finalizarea oficială a preluării și semnarea acordului de asociere cu statul român (prin care România a devenit acționar majoritar cu 51%, iar Damen a rămas cu 49% și controlul operațional) s-au realizat în iulie 2018.

Numai că, ulterior, colaborarea dintre statul român și olandezii de la Damen s-a dovedit a fi un fiasco. De-a lungul timpului, au existat conflicte majore legate de guvernanță, finanțare și comenzi.

În 2023, Damen a anulat o parte din înțelegeri.

În 2024, grupul olandez a cerut falimentul filialei din Mangalia

Au fost deschise dispute juridice internaționale, inclusiv la Curtea de Arbitraj de la Paris.

Statul român și Damen s-au acuzat reciproc pentru declinul financiar al șantierului, ajuns – în cele din urmă – în faliment.

Rheinmetall plătește 138 de milioane euro tot din banii românilor, nu din propriile „buzunare”

Acum, olandezii de la Damen primesc de la nemții de la Rheinmetall 138 de milioane de euro pe tot șantierul. Statul român este acționar cu 51% , dar nu primește nimic și nici nu mai are ceva de spus.

Damen obține un profit de 115 milioane de euro. România rămâne fără șantier și cu muncitorii români șomeri.

Grav este că Rheinmetall nu plătește din banii proprii. Pe înțelesul tuturor, compania nu aduce din Germania niciun euro. Rheinmetall plătește tot din banii românilor, în ultimă instanță.

Este vorba despre banii împrumutați cu dobândă de România, prin programul SAFE. Chiar Radu Miruță a semnat deja pentru ca Rheinmetall să primească 900 de milioane de euro pentru două nave militare. Acestea, totuși, ar fi costat maximum 500 de milioane de euro. România a cumpărat din Turcia o navă similară, clasa HISAR, dar cu 223 de milioane de euro.

În consecință, se poate spune că nemții de la Rheinmetall plătesc olandezilor de la Damen 138 de milioane de euro chiar din banii primiți de la USR – prin semnătura lui Miruță, ministru intermar la Apărare. Rheinmetall rămâne și cu profit – 262 de milioane de euro.