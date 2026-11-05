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Ion Cristoiu: O imbecilitate cu moț – Cică eșecul lui Donald Trump va duce la prăbușirea Mișcărilor suveraniste, conservatoare din Europa

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„Indiscutabil, Donald Trump a fost și este o puternică personalitate a Lumii de azi, poate una dintre cele mai puternice”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

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„Asemenea tuturor personalităților puternice din Istorie, el stârnește chiar la nivel planetar, emoții, patimi pro sau contra. Numai așa se explică faptul că rezulatul alegerilor de la jumătate de termen din America a declanșat aprecieri care țin mai degrabă de hormonii politici decât de creier. Minima luciditate a lipsit la mulți politicieni și la cei mai mulți gazetari, având în vedere că între jurnaliștii de la presa principală din America și din Occident, și Donald Trump a fost și cred că va rămâne un conflict. Numai prin înlocuirea lucidității cu hormonii politici se explică aserțiunea răspândită în ultimele ore, răspândită în toată lumea, nu numai în România, și anume, că eșecul lui Donald Trump duce la prăbușirea MAGA și a mișcărilor suveraniste.

Este vorba despre o imbelicitate cu fes, deoarece mișcarea MAGA este o creație a unei realități, a unor convingeri, asumate de o parte a cetățenilor și această mișcare l-a făcut președinte pe Donald Trump, nu a fost invers. Cu atât mai mult, nu se pune problema unei prăbușiri a mișcărilor suveraniste din Europa, cu cât, ele sunt și rămân creații ale realităților europene. Spre deosebire de Comunism, care în multe țări europene a fost adus te tancurile Armatei Roșii, Suveranismul, Conservatorismul nu a fost adus de Donald Trump pe tancuri americane, nu este creația lui Donald Trump, nu este nici măcar creația unor CIA și între eșecul lui Donald Trump și mișcările suveraniste din Europa poate exista o legătură, în sensul că regimurile tefeliste, așa-zise proeuropene, vor profita de acest moment și vor trece la și o mai mare hăituire a mișcărilor suveraniste, a liderilor, încălcând democrația, comițând abuzuri. Sigur, bazat de aceste regimuri de iluzia că mișcările de opoziție sunt influențate de aventurile președintelui American. Din acest punct de vedere, pot fi anumite dificultăți, dar în niciun caz nu pot duce la prăbușirea mișcărilor suveraniste, ele s-ar prăbuși dacă realitățile din țările europene ar cere asta. Însă din câte se vede, realitățile impun o amplificare a acestor mișcări, lucru valabil și pentru AUR de la noi, desi George Simion și conducerea au făcut mare caz de legătura lor cu Donald Trump, cu MAGA din America, AUR este o producție strict autohtonă, decăderea AUR nu depinde de președintele American. Asta ca un avertisment pentru partidele așa-zis proeuropene de la putere și mai ales pentru Nicușor Dan”, mai spune publicistul.

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