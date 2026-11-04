Calcule cinice la Moscova. Capcana în care riscă să cadă Europa și negocierile Trump-Putin

Europa este îngrijorată de posibilitatea ca Donald Trump și Vladimir Putin să decidă singuri viitorul securității continetului. În consecință, țările europene au început să caute un reprezentant care să colaboreze direct cu Moscova. Însă efortul este complicat de lipsa unei poziții comune. Totodată, există dezcorduri cu privire la ce ar trebui să fie pe ordinea de zi și cine ar trebui să conducă discuțiile, se arată într-o analiză publicată de New Eurasian Strategies Centre.

După apelul telefonic al lui Stubb și Støre, Kremlinul a reiterat că nu are nevoie de intermediari europeni.

Sondaj Gândul Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american? Va pierde majoritatea

Își va menține majoritatea

Nu știu / Nu răspund Vezi rezultate

Loading ...

Iuri Ușakov, diplomat rus de rang înalt și consilierul pentru politică externă al președintelui Vladimir Putin, a spus că europenii sunt liberi să călătorească la Abu Dhabi, „dacă cumpără bilete”. Însă nu li se va permite să participe la discuții.

Această poziție cu nuanțe disprețuitoare arată că Moscova subestimează disponibilitatea Europei de a-și apăra interesele și a capacitatea sale de a acționa independent, dincolo de sprijinul acordat Ucrainei.

Țările europene și partenerii lor de politică externă recunosc că, fără a forma un front unit, Europa riscă să fie exclusă din negocieri.

Mai mult, la fel ca Ucraina, riscă să-și vadă interesele sacrificate pentru a asigura un acord de pace.

Calcule la Moscova

Donald Trump s-a concentrat, din nou, asupra Ucrainei. Mutarea a declanșat o nouă rundă de acțiuni diplomatice. Guvernele Moscovei, Kievului și ale UE încearcă toate să evite o confruntare cu președintele SUA, demonstrând disponibilitatea de a discuta.

Însă reluarea negocierilor nu înseamnă că războiul este mai aproape de sfârșit.

Moscova calculează că Trump și-ar putea îndepărta atenția de la Ucraina dacă SUA vor relua acțiunile militare împotriva Iranului. În astfel de condiții, valul actual de activități diplomatice ar fi scurtă durată.

Totuși, Moscova speră să folosească această fereastră de oportunitate pentru a obține concesii.

Le poate materializa prin oferirea de acorduri comerciale profitabile în schimbul relaxării sancțiunilor americane. Sau prin reducerea sprijinului militar și de informații oferit de SUA pentru Ucraina.

Putin joacă la așteptare

Este puțin probabil ca Moscova să încerce să ajungă la un acord final privind Ucraina înainte de sfârșitul primăverii anului 2027.

Se pariază că două evenimente i-ar putea consolida poziția de negociere între timp.

În primul rând , Kremlinul speră că ofensiva sa de iarnă, inclusiv atacurile susținute asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, va slăbi capacitatea Kievului de a rezista cerințelor rusești.

, Kremlinul speră că ofensiva sa de iarnă, inclusiv atacurile susținute asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, va slăbi capacitatea Kievului de a rezista cerințelor rusești. În al doilea rând, Moscova are în vedere alegerile naționale de anul viitor din Europa, în special cursa prezidențială din Franța.

Putin consideră că o victorie a partidului de extremă dreapta Adunarea Națională va schimba politica franceză față de Rusia și Ucraina.

Unitatea UE ar putea fi slăbită în ceea ce privește sancțiunile și sprijinul militar pentru Kiev.

Ambele variante sunt încă în joc. Kremlinul are puține motive să-și modereze cererile.