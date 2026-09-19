Prima pagină » Știri » ANM anunță temperaturi de 32 de grade, dar și averse însoțite de descărcări electrice. Care sunt zonele vizate

ANM anunță temperaturi de 32 de grade, dar și averse însoțite de descărcări electrice. Care sunt zonele vizate

ANM anunță temperaturi de 32 de grade, dar și averse însoțite de descărcări electrice. Care sunt zonele vizate
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

A fost ceață și în această dimineață, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Județele afectate au fost Mureș și Botoșani, iar vizibilitatea a fost redusă, local, și sub 50 de metri.

Meteorologii au emis, în acest sens, și două coduri galbene. Codurile au expirat la ora 10:00.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în cursul zilei de sâmbătă, 19 septembrie 2026.

Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali și Meridionali, în Moldova și în nordul Munteniei unde pe arii restrânse vor fi averse (cantități de apă de 2-5 l/mp și izolat de peste 15-20 l/mp) și descărcări electrice.

  • Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor (viteze de 40-45 km/h).
  • Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și al Olteniei.
  • Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral.
  • Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață.

În București cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 13-15 grade”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în România, la ora 09:00

Conform informațiilor publicate de ANM, în această dimineață, la ora 09:00, cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Iezer, acolo unde au fost 5 grade Celsius.

  • În București, la aceeași oră, termometrele arătau 16 grade Celsius. Cerul a fost parțial noros.

Sursa – ANM

  • Au fost 21 de grade la Sulina, 19 grade la Constanța, 17 grade la Craiova și Drobeta-Turnu Severin.
  • La Călărași erau 18 grade la ora 09:00, cu cer senin.
  • La Timișoara și Arad s-au înregistrat 15 grade Celsius.

În Moldova au fost 14 grade la Suceava și 16 grade la Botoșani. 16 grade Celsius au fost și la Iași.

La ora 09:00, nu se înregistrau precipitații în nicio zonă a României.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Vremurile se schimbă, vecinii Rusiei încearcă să învingă dependența de combustibilii rusești. Moscova și metoda „levier”: Prețurile preferențiale, instrument pentru menținerea influenței și loialității politice
10:00
Vremurile se schimbă, vecinii Rusiei încearcă să învingă dependența de combustibilii rusești. Moscova și metoda „levier”: Prețurile preferențiale, instrument pentru menținerea influenței și loialității politice
INEDIT Scandal la Antena 3. Un politician de la USR s-a ridicat și a părăsit studioul după o discuție aprinsă cu Mihai Gâdea
14:35
Scandal la Antena 3. Un politician de la USR s-a ridicat și a părăsit studioul după o discuție aprinsă cu Mihai Gâdea
CONTROVERSĂ Cea mai spectaculoasă piruetă politică, în doar câteva săptămâni, vine de la PNL și USR. „Șobolanii roșii” și „extremiștii” sunt chemați acum de Fritz și Bolojan să voteze Guvernul Siegfried Mureșan
12:00
Cea mai spectaculoasă piruetă politică, în doar câteva săptămâni, vine de la PNL și USR. „Șobolanii roșii” și „extremiștii” sunt chemați acum de Fritz și Bolojan să voteze Guvernul Siegfried Mureșan
Gândul de Vreme Vremea se împarte în două în România: Unde scad temperaturile și unde se vor înregistra 32 de grade. Date de ultimă oră de la ANM
10:31
Vremea se împarte în două în România: Unde scad temperaturile și unde se vor înregistra 32 de grade. Date de ultimă oră de la ANM
AGRICULTURĂ României i se cere să trimită Franței cereale pentru a face față efectelor produse de secetă
15:51, 17 Sep 2026
României i se cere să trimită Franței cereale pentru a face față efectelor produse de secetă
ANALIZA de 10 Iluzia normalității în Rusia. Va strânge Putin cureaua și va trece la o politică de austeritate?
10:00, 17 Sep 2026
Iluzia normalității în Rusia. Va strânge Putin cureaua și va trece la o politică de austeritate?
Mediafax
Un raport generat de AI „aproape a pornit un război” între SUA și China
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Cancan.ro
Orașul din România unde sunt mai multe case decât familii. Sute de locuințe au rămas goale
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
„Marele Râu Artificial”. Ce se afla sub nisipul deșertului Sahara
Click
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători
Digi24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Cancan.ro
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Ce se întâmplă doctore
Lucrurile pe care nu e bine să le dai din casă. Se spune că odată cu ele pleacă norocul și sporul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Ford EcoSport a fost transformat într-un monstru cu 6 roți. Consumul afișat surprinde
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
O peșteră din Australia a păstrat secretele unor ritualuri bizare, vechi de 25.000 de ani
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
NEWS ALERT Alertă în Republica Moldova. Mai multe drone au intrat în spațiul aerian. Una a căzut și a luat foc
11:00
Alertă în Republica Moldova. Mai multe drone au intrat în spațiul aerian. Una a căzut și a luat foc
CONTROVERSĂ Alegeri tensionate în Germania: Cum poate scrutinul regional din Berlin și Mecklenburg-Pomerania să pună capăt carierei politice a lui Friedrich Merz
10:37
Alegeri tensionate în Germania: Cum poate scrutinul regional din Berlin și Mecklenburg-Pomerania să pună capăt carierei politice a lui Friedrich Merz
EXCLUSIV Fractură între PNL și USR în platoul Gândul. Primarul Slatinei, De Mezzo (PNL), extrem de nervos pe Negoi (USR). Ce l-a scos din sărite
10:30
Fractură între PNL și USR în platoul Gândul. Primarul Slatinei, De Mezzo (PNL), extrem de nervos pe Negoi (USR). Ce l-a scos din sărite
IMOBILIARE Care este secretul facturilor mici la încălzire iarna. Contează etajul la care se află apartamentul sau mitul bate realitatea?
10:29
Care este secretul facturilor mici la încălzire iarna. Contează etajul la care se află apartamentul sau mitul bate realitatea?
ALEGERI Fără ștampilă și fără autocolant pe buletin la alegeri. Cum vrea AEP ca românii să voteze inteligent
10:12
Fără ștampilă și fără autocolant pe buletin la alegeri. Cum vrea AEP ca românii să voteze inteligent
FLASH NEWS Niciun spital din România în topul celor mai bune unități medicale specializate din lume. Cine domină clasamentul Newsweek
10:10
Niciun spital din România în topul celor mai bune unități medicale specializate din lume. Cine domină clasamentul Newsweek

Cele mai noi

Trimite acest link pe