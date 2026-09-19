A fost ceață și în această dimineață, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Județele afectate au fost Mureș și Botoșani, iar vizibilitatea a fost redusă, local, și sub 50 de metri.

Meteorologii au emis, în acest sens, și două coduri galbene. Codurile au expirat la ora 10:00.

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Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în cursul zilei de sâmbătă, 19 septembrie 2026.

„Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali și Meridionali, în Moldova și în nordul Munteniei unde pe arii restrânse vor fi averse (cantități de apă de 2-5 l/mp și izolat de peste 15-20 l/mp) și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor (viteze de 40-45 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și al Olteniei .

. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral .

. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață.

În București cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 13-15 grade”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în România, la ora 09:00

Conform informațiilor publicate de ANM, în această dimineață, la ora 09:00, cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Iezer, acolo unde au fost 5 grade Celsius.

În București, la aceeași oră, termometrele arătau 16 grade Celsius. Cerul a fost parțial noros.

Au fost 21 de grade la Sulina, 19 grade la Constanța, 17 grade la Craiova și Drobeta-Turnu Severin.

La Călărași erau 18 grade la ora 09:00, cu cer senin.

La Timișoara și Arad s-au înregistrat 15 grade Celsius.

În Moldova au fost 14 grade la Suceava și 16 grade la Botoșani. 16 grade Celsius au fost și la Iași.