Alertă în Republica Moldova. Mai multe drone au intrat în spațiul aerian. Una a căzut și a luat foc

Mai multe aparate de zbor necunoscute au fost observate sâmbătă dimineață în spațiul aerian al republicii Moldova. Autoritățile ucrainene au anunțat că un obiect a căzut și a luat foc în apropierea frontierei.

În jurul orei 04:00, patrulele Poliției de Frontieră aflate în zona localității Căplani au observat mai multe aparate de zbor a căror natură nu a fost, deocamdată, stabilită. Două dintre ele au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Olănești–Cistovodnoe.

Aproape în același timp, un alt aparat a fost văzut deasupra localității Căplani. Acesta venea dinspre Crocmaz și și-a continuat deplasarea spre Căplani–Crutoiarovca, părăsind ulterior spațiul aerian al Republicii Moldova.

Un obiect a căzut și a luat foc lângă graniță

La ora 05:19, autoritățile ucrainene au anunțat Poliția de Frontieră că un obiect a căzut la aproximativ 1,5-2 kilometri de graniță, în direcția extravilanului localității Troițcoe. După ce a ajuns la sol, obiectul a luat foc.

Cu spune MAE

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a anunțat că, în apropierea localității Colonița, în urma unei deflagrații, au fost depistate componente asemănătoare celor ale unei drone fără pilot, dotată cu sistem de propulsie turboreactiv.

MAE a condamnat incidentul și a afirmat că acesta reprezintă o consecință a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Ministerul susține că orice pătrundere neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării.

Ce a transmis Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

”În urma acțiunilor comune de căutare și verificare desfășurate în regiunea localității Troitcoe, de autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova și Ucrainei, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente sau locul unei eventuale explozii.

Totodată, partea ucraineană a comunicat că, pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 1,2 km de linia frontierei de stat, a fost identificat locul unei explozii, precum și fragmente neidentificate.

Poliția de Frontieră continuă să monitorizeze situația din zona de frontieră și să mențină schimbul operativ de informații cu autoritățile ucrainene”, a transmis Poliția de Frotieră într-un comunicat.