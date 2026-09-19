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Fără ștampilă și fără autocolant pe buletin la alegeri. Cum vrea AEP ca românii să voteze inteligent

Fără ștampilă și fără autocolant pe buletin la alegeri. Cum vrea AEP ca românii să voteze inteligent
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Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, anunţă un set de propuneri pentru modernizarea logisticii electorale din România. Măsurile avute în vedere vizează introducerea urnelor inteligente, renunţarea la ştampilele de vot şi la autocolantele de pe cărţile de identitate. Aceste schimbări ar putea reduce semnificativ costurile proceselor electorale viitoare, susține instituția.

Adrian Ţuţuianu a motivat, pentru News.ro, că actualele proceduri şi echipamente de vot sunt practic depăşite şi necesită o modernizare urgentă.

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Logistica electorală din România este depăşită

„Logistica electorală din România este depăşită. Ne referim aici la cum este organizată secţia de vot, cum este semnalizată, ce tip de urne sau cabine se folosesc. Ne dorim să facem procesul mai civilizat şi, dacă se poate, mai tehnologizat”, a declarat şeful AEP.

Concret, una dintre propunerile principale vizate este implementarea urnelor inteligente, care să permită nu doar scanarea buletinelor de vot, ci şi numărarea automată a acestora.

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„Mă gândesc că am putea avea urne care să fie un pic mai inteligente. În sensul de a număra, de exemplu, buletinele de vot cu scanare. Sau am putea să avem chiar urne într-un viitor care nu doar să scaneze, ci şi să poată scoate şi opţiunile de vot”, a mai spus Ţuţuianu.

AEP vrea să renunțe la ștampile și autocolante

O altă modificare majoră propusă de Autoritate este renunţarea la ştampilele cu menţiunea „VOTAT” şi la tuş. Ar urma să fie înlocuite cu o metodă mai simplă şi mai modernă: folosirea unui pix pentru a marca opţiunea de vot direct pe buletin.

„Cred că a venit vremea să renunţăm şi la ştampilele cu menţiunea «VOTAT» şi tuş. Putem să folosim şi un pix şi o căsuţă în care cetăţeanul să marcheze cu un X, cu un da, opţiunea de vot”, a mai explicat preşedintele AEP.

De asemenea, Adrian Ţuţuianu susține necesitatea eliminării autocolantelor de pe cărţile de identitate.

„Este clar că trebuie să renunţăm la celebrele autocolante care se pun pe buletin. Pentru că actele de identitate noi, în format electronic, nici măcar nu mai permit asemenea soluţii”, a mai adăugat șeful AEP.

Buletinele de vot ar putea fi mai simple şi mai eficiente

Pentru a reduce birocraţia şi costurile, AEP propune simplificarea buletinelor de vot. Astfel, în locul menţionării tuturor candidaţilor unui partid pe mai multe pagini, acestea ar putea include doar denumirea partidelor şi a candidaţilor independenţi. Listele complete ale candidaţilor ar fi afişate la secţiile de vot.

„Pe buletinul de vot vom trece doar partidele, candidaţii independenţi. Ar putea să fie un buletin de o pagină, cu o reducere corespunzătoare de costuri. Şi în acelaşi timp şi cu o simplificare şi uşurare a muncii de numărare. De consemnare a rezultatelor votării”, a mai detaliat Ţuţuianu.

Pentru a putea testa toate aceste idei, instituția doreşte să colaboreze cu autorităţile locale şi partidele prin implementarea unor proiecte-pilot. Aceste iniţiative ar urma să fie demarate în toamnă, scopul declarat fiind modernizarea şi eficientizarea procesului electoral.

 

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