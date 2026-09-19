Concret, una dintre propunerile principale vizate este implementarea urnelor inteligente, care să permită nu doar scanarea buletinelor de vot, ci şi numărarea automată a acestora.

„Mă gândesc că am putea avea urne care să fie un pic mai inteligente. În sensul de a număra, de exemplu, buletinele de vot cu scanare. Sau am putea să avem chiar urne într-un viitor care nu doar să scaneze, ci şi să poată scoate şi opţiunile de vot”, a mai spus Ţuţuianu.

AEP vrea să renunțe la ștampile și autocolante

O altă modificare majoră propusă de Autoritate este renunţarea la ştampilele cu menţiunea „VOTAT” şi la tuş. A r urma să fie înlocuite cu o metodă mai simplă şi mai modernă: folosirea unui pix pentru a marca opţiunea de vot direct pe buletin.

„Cred că a venit vremea să renunţăm şi la ştampilele cu menţiunea «VOTAT» şi tuş. Putem să folosim şi un pix şi o căsuţă în care cetăţeanul să marcheze cu un X, cu un da, opţiunea de vot”, a mai explicat preşedintele AEP.

De asemenea, Adrian Ţuţuianu susține necesitatea eliminării autocolantelor de pe cărţile de identitate.

„Este clar că trebuie să renunţăm la celebrele autocolante care se pun pe buletin. Pentru că actele de identitate noi, în format electronic, nici măcar nu mai permit asemenea soluţii”, a mai adăugat șeful AEP.

Buletinele de vot ar putea fi mai simple şi mai eficiente

Pentru a reduce birocraţia şi costurile, AEP propune simplificarea buletinelor de vot. Astfel, în locul menţionării tuturor candidaţilor unui partid pe mai multe pagini, acestea ar putea include doar denumirea partidelor şi a candidaţilor independenţi. Listele complete ale candidaţilor ar fi afişate la secţiile de vot.