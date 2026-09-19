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Niciun spital din România în topul celor mai bune unități medicale specializate din lume. Cine domină clasamentul Newsweek

Elena Popescu
Niciun spital din România în topul celor mai bune unități medicale specializate din lume. Cine domină clasamentul Newsweek
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România nu are niciun spital în clasamentul „World’s Best Specialized Hospitals 2026”, realizat de revista americană Newsweek împreună cu Statista.

Topul internațional include unități medicale din întreaga lume evaluate pentru 13 specializări, de la cardiologie și oncologie până la neurologie, pediatrie sau chirurgie cardiacă. Printre marile nume prezente se află Mayo Clinic, Cleveland Clinic și Johns Hopkins Hospital.

Clasamentul „World’s Best Specialized Hospitals” analizează spitalele în funcție de domeniile în care acestea sunt specializate și urmărește să identifice unitățile medicale cu cea mai puternică reputație și expertiză la nivel internațional.

În ediția pentru 2026 sunt analizate 13 specialități: cardiologie, chirurgie cardiacă, oncologie, neurologie, neurochirurgie, ortopedie, obstetrică și ginecologie, endocrinologie, gastroenterologie, pediatrie, nefrologie, pneumologie și urologie. În niciuna dintre aceste categorii nu apare un spital din România.

Până la 300 de spitale incluse pentru fiecare specializare

Numărul unităților medicale incluse diferă în funcție de specialitate. Cele mai ample clasamente sunt cele pentru cardiologie și oncologie, unde sunt incluse câte 300 de spitale. Pentru pediatrie sunt selectate 250 de unități medicale.

În cazul chirurgiei cardiace, endocrinologiei, gastroenterologiei, pneumologiei și ortopediei sunt incluse câte 150 de spitale, în timp ce clasamentele pentru neurochirurgie și urologie cuprind câte 125 de unități medicale. Un spital cu expertiză în mai multe domenii poate primi recomandări distincte pentru fiecare specialitate.

Cum este realizat clasamentul Newsweek

Acest clasament se bazează pe un sondaj online la nivel mondial realizat în perioada mai-iulie 2025, utilizând recomandările profesioniștilor din domeniul medical, precum și date privind acreditările și certificările, și sondajul Statista privind implementarea PROMs.

Marile centre medicale ale lumii, prezente în top

Printre unitățile medicale care apar în clasamentele pe specialități se numără unele dintre cele mai cunoscute centre medicale internaționale: Cleveland Clinic, The Johns Hopkins Hospital, Mayo Clinic – Rochester, Memorial Sloan Kettering Cancer Center și Hospital for Sick Children.

Newsweek descrie spitalele incluse în clasament drept unități care oferă servicii medicale specializate la nivel înalt și care contribuie la stabilirea unor standarde internaționale în domeniile lor.

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