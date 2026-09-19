E doliu în lumea fotbalului. Sandro Mazzola, legendarul jucător a lui Inter Milano, legenda anilor 60 și liderul echipei naționale a Italiei, Sandro Mazzola, a murit sâmbătă, la vârsta 83 de ani.

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Anunțul trist a fost făcut de Inter Milano, echipa cu care a câștigat patru titluri și două cupe europene. „La revedere, Sandro, simbol etern”, se arată în comunicatul clubului milanez.

Sandro Mazzola a fost considerat o legendă a clubului Inter. El a marcat 158 de goluri în 565 de meciuri, contribuind la câştigarea a patru titluri de campion al Seriei A şi a două Cupe ale Europei.

Mazzola a făcut parte din echipa naţională a Italiei care a câştigat Campionatul European din 1968 şi a ajuns în finala Cupei Mondiale din Mexic doi ani mai târziu.

„Sandro Mazzola a fost unul dintre cei mai mari fotbalişti din istorie. Nu doar în istoria Nerazzurri”, a declarat Inter într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului. „El a fost istoria clubului Inter: s-a alăturat clubului încă de când era copil şi nu l-a părăsit niciodată.”

Sandro Mazzola s-a retras din activitatea de jucător în 1977 şi a ocupat ulterior funcţia de director sportiv al Interului. A devenit și director sportiv al echipei Torino, clubul tatălui său.

„Vedeta cu mustaţă a strălucit pe teren şi continuă să strălucească şi astăzi. Aşa cum spunea adesea, avea o singură dorinţă finală: să fie amintit ca un om bun, cineva care continuă să lupte chiar şi atunci când victoria este imposibilă, aşa cum s-a întâmplat în acel meci cu scorul de 9-1”, a anunţat clubul Inter.