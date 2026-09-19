50.000 de euro pentru crescătorii de oi și capre. Cine poate primi banii și ce condiție obligatorie trebuie îndeplinită

Crescătorii de ovine și caprine din România vor putea accesa finanțări nerambursabile de până la 50.000 de euro pentru investiții menite să protejeze fermele în fața bolilor care au provocat pierderi importante sectorului zootehnic și au afectat comerțul cu animale.

Banii vor fi acordați prin intervenția DR-21, iar una dintre condițiile esențiale este ca ferma respectivă să aibă cel puțin 150 de ovine și/sau caprine și să fie înregistrată cu cod ANSVSA. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-21 – „Investiții pentru prevenirea răspândirii epizootiilor în exploatațiile zootehnice”.

Programul vine într-un moment sensibil pentru crescătorii români de oi și capre, după problemele provocate de bolile animalelor și de restricțiile care au afectat exporturile.

Intervenția DR-21 este finanțată prin Planul Strategic PAC 2023–2027, iar proiectul Ghidului solicitantului se află în consultare publică timp de zece zile, până la 29 septembrie.

Până la 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar

Valoarea finanțării poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, iar sprijinul public nerambursabil va putea acoperi până la 90% din costurile eligibile ale proiectului.

Pentru viitoarea sesiune este propus un buget de 9 milioane de euro. Potrivit Ministerului Agriculturii, proiectele vor putea fi depuse până când valoarea solicitărilor ajunge la 300% din alocarea disponibilă.

„Protejarea fermelor de ovine și caprine în fața riscurilor sanitare este o prioritate. Prin DR-21, susținem investiții concrete în biosecuritate, care îi ajută pe crescători să prevină apariția și răspândirea bolilor și să își protejeze efectivele”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Potrivit acestuia, DR-21 este prima dintre formele de sprijin discutate cu asociațiile de crescători care are deja acordul Comisiei Europene și este pregătită pentru lansare. Oficialul a precizat că a fost prevăzut un mecanism simplificat de selecție, cu scopul de a permite accesarea rapidă a fondurilor și realizarea investițiilor într-un timp cât mai scurt.

Pentru ce pot fi folosiți cei 50.000 de euro

Banii nu reprezintă o despăgubire și nici o subvenție care poate fi cheltuită fără o destinație precisă. Finanțarea este dedicată investițiilor pentru creșterea nivelului de biosecuritate.

Printre cheltuielile eligibile se numără achiziționarea echipamentelor și instalațiilor pentru decontaminare, dezinfecție și dezinsecție, inclusiv pentru mijloacele de transport, personal, suprafețe și aer. De asemenea, fermierii vor putea investi și în instalații și echipamente pentru filtre sanitar-veterinare, garduri de protecție și delimitare, sisteme pentru izolarea sau carantinarea animalelor, precum și în echipamente pentru controlul accesului în exploatație.

Scopul este reducerea riscului ca o boală să pătrundă într-o fermă sau să se răspândească rapid.