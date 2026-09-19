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Care este secretul facturilor mici la încălzire iarna. Contează etajul la care se află apartamentul sau mitul bate realitatea?

Care este secretul facturilor mici la încălzire iarna. Contează etajul la care se află apartamentul sau mitul bate realitatea?
Care este secretul facturilor mici la încălzire iarna / foto ilustrativ
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Calitatea vieții de zi cu zi poate fi influențată și de alegerea etajului potrivit pentru apartamentul în care să locuiești. De fapt, unii zic că nivelul influențează direct nu numai prețul, ci și costul facturilor la încălzire iarna.

Analizând bine lucrurile, veți observa că etajul are un rol esențial în calitatea vieții, dar și în prețul pe metru pătrat al imobilului.

De ce să alegi un apartament la parter

Dacă vorbim despre apartamentele de la etajele inferioare (1-3), trebuie spus că acestea oferă un echilibru bun între accesibilitate, siguranță și confort. În momentul de față, sunt cele mai căutate pe piață. Atunci când cumpărați sau închiriați o proprietate, suprafața și locația au adesea prioritate.

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Apartamentele de la parter sunt adesea mai ieftine decât cele de la alte etaje și reprezintă prima alegere pentru anumite categorii de cumpărători. Asta implică și cele mai mari compromisuri în ceea ce privește securitatea.

Avantaje:

  • independență absolută față de lift și scări, ceea ce le face ideale pentru persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, proprietarii de animale de companie și familiile cu copii mici;
  • evacuarea în caz de urgență este cea mai rapidă;
  • rămân răcoroase vara;
  • multe proprietăți nou construite oferă o grădină corespunzătoare apartamentului de la parter.

Dezavantaje:

  • un risc crescut de spargeri, ceea ce face ca ușile de securitate, camerele de supraveghere sau grilajele de la ferestre să fie esențiale;
  • intimitatea este compromisă dacă ferestrele dau direct spre stradă sau trotuar;
  • nivelul de zgomot este mai ridicat (intrarea în clădire, interfonul, trecătorii), iar pardoselile sunt vizibil mai reci iarna.

Ce contează la etajele inferioare

Primul și al doilea etaj sunt considerate în mod tradițional locațiile „premium” în clădirile mai vechi, motiv pentru care se vând la prețuri ridicate. Acestea oferă un echilibru excelent între accesibilitate și liniște.

Avantaje:

  • securitatea este semnificativ mai mare decât la parter, iar intimitatea nu mai reprezintă o problemă;
  • nu depindeți de lift, astfel încât defecțiunile nu vă vor perturba rutina zilnică, cumpărăturile alimentare sau mutarea;
  • locuințiele sunt „înconjurate” pe toate laturile de apartamentele învecinate, ceea ce asigură o izolare termică excelentă și facturi mai mici la încălzire.

Dezavantaje:

  • zgomotul și praful de pe stradă sunt încă sesizabile;
  • în cazul în care clădirea dă spre un parc sau o stradă aglomerată cu copaci, coronamentul copacilor poate bloca complet priveliștea și poate împiedica pătrunderea luminii naturale.

Pe măsură ce urcați mai sus, agitația străzii se estompează treptat, iar apartamentul devine mai luminos și mai liniștit. Aceste etaje sunt populare în rândul cuplurilor tinere și al persoanelor care doresc să scape de zgomotul orașului.

Avantaje:

  • lumina naturală, care mărește vizual spațiul;
  • priveliștea este semnificativ mai frumoasă;
  • zgomotul, praful și gazele de eșapament scad, făcând aerul mai curat, iar țânțarii și insectele ajung mai rar la aceste înălțimi;
  • riscul de spargere este minim.

Dezavantaje:

  • dependența de lift – în cazul unei defecțiuni, a urca pe scări zilnic poate deveni un exercițiu fizic obositor;
  • vara, aceste apartamente se încălzesc mai repede.

Simbolul noului statut social: penthouse-urile

Cândva evitate pe scară largă, apartamentele de la etajul superior (în special penthouse-urile din clădirile noi) sunt astăzi un simbol al statutului social. Necesită, însă, o verificare amănunțită înainte de cumpărare.

Avantaje:

  • liniște și pace garantate, deoarece nu există vecini deasupra care să mute mobilier, să umble în saboți sau să sară;
  • beneficiați de cele mai bune priveliști panoramice, lumină naturală maximă și izolare completă de zgomotul străzii;
  • unele au terase mari și spațioase.

Dezavantaje:

  • izolația acoperișului reprezintă cel mai mare risc – în cazul în care clădirea nu este bine construită, te vei confrunta cu infiltrații;
  • apartamentele de la ultimul etaj sunt expuse direct la soare vara și la frig iarna, ceea ce duce la costuri mai mari la încălzire;
  • în clădirile vechi, presiunea apei poate fi mai slabă decât la etajele inferioare.

Așadar, din perspectiva pieței imobiliare și din punct de vedere al caracterului practic universal, etajele 2 și 3 sunt, de departe, cele mai bune poziții din orice clădire. Aceste etaje reprezintă combinația ideală a tuturor factorilor-cheie: suficient de înalte pentru a oferi un sentiment de intimitate, siguranță și izolare față de zgomotul străzii și, în același timp, suficient de joase încât viața de zi cu zi, transportul cumpărăturilor sau mutarea să nu depindă de lift.

Fiind înconjurate pe toate părțile de apartamentele învecinate, sunt cele mai eficiente din punct de vedere energetic. Iarna devin  mai calde, iar vara, mai plăcute. Asta reduce direct facturile la încălzire și aer condiționat.

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