S-au încins spiritele în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Schimb dur de replici între primarul Slatinei, Mario de Mezzo, și deputatul USR Remus Negoi, în timpul unei dezbateri despre aplicarea principiilor administrației locale la nivel național. Mario de Mezzo și-a ieșit din sărite după ce Remus Negoi a susținut că alianțele și principiile care funcționează la nivel local nu pot fi aplicate în aceeași formă la nivel național, iar discuția a degenerat într-un schimb de acuzații și replici tăioase. Urmărește emisiunea live aici.

Remus Negoi l-a contrazis pe Ionuț Pucheanu că principiile locale nu pot fi aplicate la nivel național

Remus Negoi, deputat USR, a ținut să-l contrazică pe Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședintele PSD, care a susținut ulterior că principiile locale aplicate la nivel național nu pot fi fezabile, lucru care l-a făcut pe Mario de Mezzo să ia foc.

Remus Negoi, USR: Dacă aplicăm principiile locale la nivel național, nu pot fi fezabile.

Mario de Mezzo l-a întrerupt pe Remus Negoi și i-a transmis că susține „niște prostii”

Mario de Mezzo i-a transmis lui Remus Negoi că greșește grav și a susținut că, dacă principiile locale ar fi aplicate la nivel național, România ar funcționa mai bine. Primarul Slatinei a afirmat că lipsa contactului cu comunitățile locale l-ar fi dus pe deputatul USR „în haosul acesta, în extremismul acesta” în care se află.

De Mezzo a mai spus că Negoi „vorbește niște inerții” și a afirmat că speră să nu îl vadă la negocieri, susținând că acesta „distruge țara”. Totodată, edilul a criticat ideea aplicării principiilor locale la nivel național, calificând afirmațiile lui Negoi drept „imbecilitați” și „prostii”. În final, Mario de Mezzo i-a transmis deputatului USR să candideze „pe persoană fizică”, pentru a câștiga în acest mod, înainte de a vorbi despre principii locale și naționale.

Mario de Mezzo, PNL: Ba da, greșiți grav, domnule Negoi. Și vă spune un primar: dacă ați aplica principiile locale la nivel național, țara asta ar merge bine, domnule Negoi. Lipsa contactului cu comunitățile locale v-a dus în haosul acesta, în extremismul acesta în care sunteți. Vorbiți niște inerții. Sper să nu vă văd la negocieri, că distrugeți țara asta, domnule Negoi. Avem voie, pentru că nu suntem la televizor. Spuneți imbecilități. Ar trebui luate principiile locale și aplicate la nivel național. Doamne ferește, ce prostii spuneți. Candidați pe persoană fizică, câștigați, domnule, ceva pe persoană fizică.

Remus Negoi îl acuză pe Mario de Mezzo că s-a „năpustit asupra lui” fără să-l lase să-și termine ideea

În replică, Remus Negoi i-a transmis lui Mario de Mezzo că acesta nu este obișnuit cu astfel de „vorbe tăioase”, apreciind că primarul Slatinei „o ia puțin pe arătură”. Deputatul USR a subliniat că de Mezzo ar trebui să se ocupe de administrația locală și a precizat că nu a afirmat niciodată că acesta nu și-ar fi făcut treaba în acest domeniu.

Remus Negoi a susținut, totodată, că lui Mario de Mezzo „îi stă cam în gât USR-ul”, dar a precizat că acest lucru se manifestă la nivel local. Deputatul a criticat apoi modul în care primarul Slatinei a intervenit în discuție, afirmând că acesta „s-a năpustit și s-a repezit”.

Remus Negoi a explicat că nu s-a referit la principiile administrației locale, ci la modul în care funcționează anumite alianțe la nivel local, despre care consideră că nu pot fi aplicate în aceeași formă la nivel național. În final, deputatul USR a precizat că se cunoaște cu Mario de Mezzo de mult timp, dar că cei doi nu au fost niciodată „pe aceeași lungime de undă”.

Remus Negoi, USR: Dumneavoastră nu sunteți obișnuit cu aceste vorbe tăioase, dar pare că o luați puțin pe arătură. Dumneavoastră trebuie să aveți grijă de administrația locală. Eu nu am spus niciodată că n-ați făcut lucrul acesta. Știu, vă stă cam în gât USR-ul, dar vă stă la nivel local. Domnul de Mezzo s-a năpustit și s-a repezit prin limbajul dumnealui, bine cunoscut, de altfel. N-am spus de principii, am spus de felul cum funcționează niște alianțe la nivel local, care nu se pot aplica la nivel național în același mod. Ne știm de atâta timp, n-am fost niciodată pe aceeași lungime de undă.

Mario de Mezzo, replică pentru Remus Negoi: „Candidați la o asociație de scară și câștigați pe persoană fizică”

Mario de Mezzo a respins afirmația că ar fi forțat să ia anumite decizii, precizând că se află acolo unde își dorește și că este membru al PNL deoarece se identifică cu valorile liberale, nu cu cele ale lui Remus Negoi și cu ceea ce edilul a numit „extremismul” acestuia.

În continuarea disputei, primarul Slatinei i-a transmis deputatului USR să candideze „la o asociație de scară” și să câștige „pe persoană fizică”, înainte de a vorbi despre principii locale și naționale. De Mezzo i-a recomandat lui Negoi să candideze individual, nu pe listă, pentru a înțelege cum funcționează acest tip de competiție, după care să vină să vorbească „doct la televizor”.

Mario de Mezzo, PNL: Pe mine nu mă forțează nimeni de la nimic. Eu sunt unde vreau să fiu. Sunt în PNL pentru că mă identific cu valorile liberale, nu cu valorile dumneavoastră și cu extremismul dumneavoastră, domnule Negoi. Candidați la o asociație de scară și câștigați pe persoană fizică, atât, după care vorbiți de principii locale și naționale. Candidați pe persoană fizică, să înțelegeți cum e, nu pe listă, și după aia veniți și fiți doct la televizor.