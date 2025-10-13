PSD a decis când va avea loc Congresul de alegere a noului președinte al partidului

PSD a stabilit în cadrul Consiliului Politic de luni că noul Congres, prin care va fi desemnat noul președinte al partidului, va avea loc pe 7 noiembrie, potrivit surselor Gândul.
Calendarul PSD pentru alegerea noului președinte al partidului
Potrivit surselor Gândul, până pe 20 octombrie se poate depune o scrisoare de intenție din partea celor care vor să intre în cursă, iar până pe 4 noiembrie trebuie depusă echipa de conducere propusă.
Pe data de 6 noiembrie, va fi CPN în care va fi agreată modificarea statului.
Pe 7 noiembrie va avea loc Congresul Romexpo, unde se votează noua echipă și se ia act de noul statut.
